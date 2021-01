L’iPhone de 2021 commence à se dévoiler peu à peu. Entre le retour de Touch ID sous l’écran, l’arrivée d’une chambre à vapeur pour le refroidissement et de nouvelles rumeurs sur l’iPhone pliant, on fait le point !

L’iPhone 13 n’est pas attendu avant le mois de septembre que les rumeurs commencent déjà à s’accumuler à son sujet. Après avoir entendu parler de mystérieux MacBook Pro sans Touch Bar, Mark Gurman de Bloomberg vient de faire part de ses prédictions concernant la cuvée 2021 d’iPhone, laquelle devrait incorporer quelques nouveautés intéressantes.

Tout d’abord, c’est le retour de Touch ID qui est évoqué. Si cela fait office de retour en arrière, il ne faudra pas tabler sur l’abandon de Face ID, le système de reconnaissance faciale introduit avec l’iPhone X, mais plutôt sur une combinaison des deux méthodes de sécurisation biométrique. Ainsi, plutôt que d’incorporer un bouton Touch ID sur le bouton de verrouillage – comme le dernier iPad Air – Apple songerait plutôt à intégrer un capteur d’empreinte digitale sous l’écran, comme le font la plupart de ses concurrents. Selon Gurman, la firme de Cupertino pourrait se fournir chez Qualcomm, qui vient justement de dévoiler sa nouvelle génération de capteur d’empreinte supersonique à l’occasion du CES, technologie déjà présente sur les nouveaux Galaxy S21 de Samsung. Cette nouveauté pourrait être la bienvenue sur iPhone, notamment parce que, comme les utilisateurs d’iPhone récents le savent, Face ID n’est pas la meilleure manière de déverrouiller son smartphone en temps de crise sanitaire où le port du masque est devenu une norme.

Quant à Ming Chi Kuo, il a lui aussi fait part d’une nouvelle prédiction concernant l’iPhone 13 : l’arrivée d’une… chambre à vapeur ! Si l’idée peut paraître saugrenue, cela permettrait de refroidir bien plus efficacement l’iPhone, notamment afin d’évacuer la chaleur générée par la puissance des puces mobiles d’Apple et de la généralisation de la 5G. Cette nouveauté serait bien à l’étude chez Apple, mais il n’est pas assuré qu’elle puisse voir le jour dès la prochaine génération d’iPhone prévue en septembre. D’ailleurs, il y aurait a priori assez peu de nouveautés (et aucun changement en matière de design), si bien Mark Gurman évoque une génération « S » en 2021, et non pas un iPhone 13. Enfin, au moins un modèle pourrait abandonner le port de charge Lightning et miser exclusivement sur le MagSafe.

Et l’iPhone pliant ?

Autre gros morceau de ces rumeurs : l’iPhone pliant ! Mark Gurman en a en effet profité pour évoquer ce projet d’Apple, qui ne serait encore qu’au stade de développement. A priori, les efforts de la Pomme se concentreraient sur le développement d’un pliant façon Galaxy Z Flip ou du Motorola RAZR (2019), soit un smartphone d’une taille classique capable de se refermer sur lui-même, comme un ancien téléphone à clapet. Dans tous les cas, le design ne serait pas arrêté et cet iPhone pliant ne serait pas prévu pour tout de suite…