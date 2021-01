Einova présente le premier chargeur capable de désinfecter vos objets

Conçu pour recharger votre smartphone et autres accessoires connectés sans fil, le Mundus Pro de la marque Einova peut aussi les débarrasser de tout bactérie ou microbe environnant.

L’idée fait particulièrement sens en pleine période de Covid-19. La société Einova by Eggtronic a présenté il y a quelques semaines sa toute première station de chargement sans fil capable de désinfecter nos objets du quotidien. Efficace à 99,99%, le Mundus Pro a été testé et certifié par le laboratoire indépendant américain Intertek, mais aussi par des organismes officiels tels que l’EPA (United States Environmental Protection Agency), ou encore la SGS. En plus de se présenter comme une station de charge polyvalente, l’appareil permet aussi de débarrasser en quelques minutes nos petits objets (clés, smartphones, écouteurs, bijoux) des microbes et bactéries.

Comment ça marche ?

Après avoir placé vos objets à désinfecter dans un compartiment dédié, le Mundus Pro se charge de venir à bout des microbes. À l’intérieur de la boîte, on retrouve deux ampoules UV-C à large spectre, ainsi que quatre LED UV-C, qui s’allument simultanément pour assurer “un effet germicide maximal” selon la marque. Concrètement, l’action a notamment pour principe de transformer les molécules de dioxygène en azote, ce qui conduit à la mort des éventuelles cellules présentes sur vos objets. À noter également que les parois intérieures du Mundus Pro sont texturées pour permettre à la lumière de désinfecter le contenu de vos poches sous tous les angles. Un revêtement en dioxyde de titane permet aussi d’accélérer l’efficacité de la lumière UV-C.

Si l’appareil se veut sans pitié avec les microbes, il promet aussi d’être inoffensif pour vos yeux et votre peau. La lumière UV-C étant nocive pour l’être humain, le processus se coupe automatiquement lorsque des mains trop pressées tentent d’ouvrir la boîte. Un témoin lumineux indique quant à lui l’état du processus de désinfection en cours.

Trois recharges simultanées

Outre sa fonction de désinfection, particulièrement pratique en période de Covid-19, le Mundus Pro comporte aussi deux points de recharge sans fil 10W, ainsi qu’un port USB compatible avec la charge rapide filaire 18W. Il est donc capable de recharger en simultané trois appareils.

Proposé à 149€, le Mundus Pro devrait facilement trouver son public cette année. Certes, il est vendu plus cher que les nombreux appareils de désinfection que l’on peut trouver sur la plupart des sites marchands, mais ses nombreuses certifications, couplées à ses fonctionnalités de charge pourraient bien en faire l’allié de tous les geeks mysophobes.