Logitech a triplé son bénéfice trimestriel grâce au Covid-19

Le télétravail et les cours à distance ont fait le bonheur de certains, mais surtout des entreprises de matériel informatique. C’est notamment le cas de Logitech, qui a vu ses ventes progresser de 85% en 2020.

La crise sanitaire n’a pas eu que des conséquences dramatiques pour l’économie. Forcés au télétravail ou à l’école distanciée, de nombreuses entreprises et particuliers ont en effet été contraints de renouveler leurs équipements informatiques. Une situation qui a largement profité aux fabricants de matériel informatique, à l’image du Suisse Logitech. Mardi 19 janvier, l’entreprise a en effet annoncé dans un communiqué avoir triplé ses revenus du troisième trimestre 2020, avec un bénéfice net de 315,8 millions d’euros, contre “seulement” 97 millions l’année dernière. Le chiffre d’affaires de la marque sur l’année 2020 a quant à lui augmenté de 85% par rapport à l’année dernière, et s’élève désormais à 1,3 milliard d’euros, soit bien plus que les prévisions avancées par l’entreprise par le passé, qui misait sur une croissance de 35% à 40% par rapport à l’année précédente.

La vidéoconférence explose

Il faut dire qu’avec le télétravail, c’est toute une nouvelle organisation qui a dû se mettre en place concernant nos habitudes de travail. Ainsi, l’entreprise a vu ses ventes de webcam et autres accessoires liés aux téléconférences exploser au premier semestre 2020. Confinement et couvre-feu obligent, les produits de divertissement vidéoludique et les accessoires pour tablettes ont également connu un véritable succès ces derniers mois, et plus particulièrement pendant le premier confinement.

C’est donc sur un véritable succès que Logitech termine son année 2020. La valeur de l’entreprise s’en est d’ailleurs largement ressentie, avec un poids en bourse doublé depuis l’année dernière. Depuis l’annonce de ces excellents résultats commerciaux, la marque suisse a d’ailleurs vu ses actions grimper d’encore 1,5 point ce matin.