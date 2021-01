Genshin Impact Mobile : vous pourrez bientôt y jouer avec une manette !

La mise à jour 1.3 de Genshin Impact permettra à la version mobile d’être jouable à la manette, de convertir les matériaux et de pré-télécharger les futures mises à jour.

Genshin Impact, qui a eu une grosse mise à jour de contenus en décembre dernier, va se voir de nouveau impacté par une nouvelle mise à jour apportant certaines fonctionnalités très attendues. Le jeu est disponible en version mobile sur iOS et Android, et il existe aussi en version PC. Étant en 8ème position des jeux les plus tweetés dans le monde en 2020, Genshin Impact se voit souvent étoffé de nouveaux contenus et de nouvelles fonctionnalités, visant à améliorer l’expérience de jeu et la communauté de joueurs. Dans ce sens, miHoYo vient de publier la dernière discussion des développeurs et elle révèle des informations concernant la prochaine mise à jour 1.3 du jeu.

La fonction la plus demandée sur la version mobile devrait ainsi faire son entrée : il s’agit de la prise en charge d’un contrôleur sur iOS 14. Les manettes prises charge seront les manettes Xbox sans fil et la manette Elite Series 2, la manette Playstation DualShock 4 et les contrôleurs spéciaux pour iOS qui seront partiellement pris en charge. Jusqu’à maintenant, il est impossible de jouer à Genshin Impact Mobile avec une manette de PS4 ou de Xbox, même connectée en Bluetooth au téléphone. Certains avaient l’espoir de les faire fonctionner en passant pas des applications tierces, mais le jeu ne comportant pas les paramètres permettant la compatibilité, cette méthode n’était pas garantie de fonctionner.

Une fonction de pré-installation des mises à jour sur mobile va également arriver avant même la mise à jour 1.3. Cela devrait permettre aux joueurs de profiter plus rapidement des nouvelles mises à jour, que ce soit en terme de contenus ou de fonctionnalités. En ce qui concerne le contenu du jeu, la conversion des matériaux sera rendue possible grâce à la mise à jour 1.3. Une annonce officielle sera faite pour expliquer les règles de cette conversion ainsi que les pré-requis. Puis, les joueurs pourront également obtenir plus de résine, un matériau qu’ils trouvaient bien trop rare. Enfin, les joueurs auront la possibilité de maintenir un bouton enfoncé lors de l’amélioration d’armes afin d’ajouter ou d’enlever des matériaux. La discussion complète est disponible ici.