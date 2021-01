Amazon veut aider Joe Biden dans la vaccination

Amazon propose de mettre à disposition ses ressources dans la lutte contre le COVID-19. La firme a adressé une lettre au nouveau président américain : Joe Biden.

Joe Biden, tout juste investi 46e président des États-Unis, a fait du COVID-19 sa grande priorité. Lors de son discours, l’homme politique a rappelé l’importance que prendrait l’épidémie dans son mandat et a appelé les citoyens à l’unité. Il s’est aussi fixé l’objectif de vacciner plus de 100 millions de concitoyens dans les 100 jours qui suivront son investiture. Dans une lettre adressée au président, Amazon annonce offrir son aide pour que ce seuil soit atteint le plus rapidement possible. Le géant du e-commerce explique, « notre échelle nous permet d’avoir un impact significatif et immédiat dans la lutte contre le COVID-19, et nous sommes prêts à vous aider dans cet effort ». La firme se dit prête à mettre à disposition ses technologies et ses ressources de communication pour aider la nouvelle administration. Ainsi, Amazon offre ses services pour la distribution des doses aux patients. En effet, cette stratégie de vaccination repose sur une lourde logistique. D’abord, parce que les vaccins doivent être conservés à très basse température, -70 degrés Celsius pour celui de Pfizer, et surtout parce que la livraison doit être rapide pour préserver l’efficacité du vaccin. Ainsi, Amazon pourrait permettre d’accélérer le processus de livraison, notamment grâce à son dispositif qui lui permet déjà d’acheminer des colis dans des temps record dans tout le pays.

Letter to @POTUS: “Amazon stands ready to assist you in reaching your goal of vaccinating 100 million Americans in the first 100 days of your administration.” pic.twitter.com/bH6y6IZZEW — Amazon News (@amazonnews) January 20, 2021

Vacciner ses 800 000 employés américains

Mais cette offre n’est pas uniquement philanthropique. Le but pour Amazon « travailler ensemble pour protéger ses employés et continuer de fournir des services essentiels durant la pandémie. » En contrepartie, Amazon espère pouvoir vacciner rapidement ses employés qui ne peuvent bénéficier du télétravail. Ils sont plus 800 000 sur le sol américain. La firme annonce avoir conclu un accord « avec un prestataire de soin de santé agréé pour administrer des vaccins sur place dans nos installations. ». Amazon n’a en revanche pas précisé desquelles il s’agissait. Cette annonce intervient alors que la société est dans le viseur des autorités américaines, qui l’accusent d’avoir des pratiques anticoncurrentielles dans la vente de livres et particulièrement les e-books. Pour rappel, Trump avait l’entreprise de Jeff Bezos dans le collimateur. Avec cette offrande, la firme espère sans doute calmer les choses et profiter de l’investiture de Biden pour redorer son blason.