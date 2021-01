Iliad (Free) s’engage pour la neutralité carbone d’ici 2035

En présentant aujourd’hui 10 engagements visant à n’émettre aucune émission carbone d’ici 2035, le groupe Iliad fait un pas de géant vers un environnement numérique plus vert.

Le Groupe Iliad, la maison-mère de Free, a dévoilé une stratégie leur permettant de réduire leur émission de carbone à zéro émission nette d’ici 2035, avec une avance de quinze ans sur les Accords de Paris. Pas moins d’un milliard d’euros sont alloués au projet qui va s’étaler sur une durée d’à peu près quinze ans. C’est un engagement ambitieux et qui se traduit par dix points fondamentaux tels que l’amélioration de l’efficacité énergétique de leurs réseaux, la réduction des émissions générées par leurs quelques milliers de véhicules, l’investissement dans des puits de carbone, ou encore l’investissement dans une électricité d’origine 100% renouvelable.

Le groupe Iliad s’étend en France et en Italie et est actuellement en train d’y déployer son réseau 5G. Iliad mentionne d’ailleurs la 5G et la fibre comme étant des « technologies éco-performantes ». En effet, une antenne 5G « permettra ainsi de transporter jusqu’à 10 fois plus de données qu’une antenne 4G, avec une consommation d’énergie maîtrisée » et elle permettra l’implémentation de technologies d’économie d’énergie plus avancées. Cet engagement est aussi lié au transport, un des domaines polluants les plus pointés du doigt. En effet, le groupe Iliad a l’intention de remplacer un quart de ses 4 200 véhicules de services par des véhicules électriques d’ici 2025 et va officiellement renoncer à l’utilisation du transport aérien dans sa chaîne logistique.

Enfin, Thomas Reynaud, PDG du groupe Iliad, a déclaré que « les Télécoms sont un accélérateur de la transition environnementale. Et nous ne pouvons promouvoir cette transition à plein régime que si nous-mêmes sommes engagés à 100%. C’est une question de cohérence ». Iliad prend donc des engagements maintenant, le regard tourné vers l’avenir, et pourrait donc devenir un des pionniers de l’industrie des télécommunications en termes d’actions environnementales.