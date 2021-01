Lego: un fan crée un set Metroid haut en couleur

Ce set Metroid s’inspire de l’univers de plusieurs jeux Metroid et contient le vaisseau de Samus Aran, ainsi que des figurines personnalisables. Ce projet pourrait devenir réalité avec l’aide des fans de Metroid et de Lego.

Le site Lego Ideas est une plateforme qui permet à n’importe qui de soumettre des idées de sets Lego, à partir de créations réalisées soi-même et totalement originales. C’est ce qu’a fait l’utilisateur L-DI-EGO, qui a soumis sa création Metroid sur le site et qui connaît depuis un succès fou. Si vous souhaitez voir cette idée se concrétiser officiellement, vous pouvez aller voter sur le site Lego Ideas.

Il faut atteindre un palier de 10 000 votes pour que Lego considère de transformer l’idée en projet officiel. Ce set comprend le vaisseau de Samus Aran, des figurines, notamment de Ridley et de Samus Aran dans son Power Suit, et d’autre éléments tout droit sortis de l’univers Metroid. Le point fort du vaisseau est que l’on peut interagir avec certaines parties, le cockpit pouvant être ouvert et d’autres parties pouvant être manipulées pour y ranger des choses, ou créer une véritable histoire. Pour ce projet, L-DI-EGO s’est inspiré de l’univers de plusieurs jeux Metroid : Metroid II: Return of Samus, Metroid Fusion, Metroid: Other M, Metroid: Samus Returns, Metroid: Zero Mission et enfin Super Metroid. Il a aussi utilisé plus d’un millier de pièces, dont 948 rien que pour le vaisseau de Samus Aran.

Les photos disponibles sur le site attestent de la minutie et de la créativité dont a fait preuve l’artiste derrière ce projet. Dans la rubrique « Update », vous pouvez voir la progression de son travail à travers les différentes photos qu’il a posté. À ce jour, L-DI-EGO a obtenu près de 8500 votes pour son projet, ce qui le rapproche petit à petit du palier fatidique des 10 000 votes. Vous pourriez donc bientôt voir ce set Metroid en magasin, et pourquoi pas l’acheter à Noël prochain ?