Apple : Tim Cook a offert le premier Mac Pro 2019 à… Donald Trump

Le premier Mac Pro 2019 sorti de l’usine Flex du Texas appartient à… Donald Trump. Tim Cook lui aurait offert en personne la configuration standard à 5 999 dollars, comme on peut le lire dans le rapport des finances du mandat du président sortant.

Ça y est, Donald Trump n’est plus président des États-Unis. Avant l’investiture spectaculaire du nouveau chef de l’exécutif américain, Joe Biden, le président sortant s’en est allé de la Maison Blanche, emportant ses biens loin de la vie politique, et laissant quelques détails derrière lui. C’est ainsi que le rapport des finances de son mandat a été publié et décortiqué par un journaliste du New York Times. On y apprend que le 45e président des États-Unis a pu recevoir de nombreux cadeaux au cours de ses années de règne, notamment de la part… d’Apple.

Dans une ligne de ce rapport, on peut distinctement lire que Donald Trump a reçu une belle machine de la part de Tim Cook en personne, l’actuel dirigeant de la Pomme. Il s’agit d’un Mac Pro, le dernier modèle lancé en 2019, d’une valeur de 5 999 dollars, soit la configuration de base puisque ce modèle peut allègrement dépasser les 60 000 dollars tout équipé. Surtout, le Mac Pro 2019 offert à Trump n’est pas n’importe lequel : il s’agit du tout « premier créé à l’usine Flex d’Austin, au Texas. »

Check out the gifts that people –– including the CEOs of @Boeing, @Ford and @Apple –– gave Trump. (from his final financial disclosure report, released today) https://t.co/nJYwiIxvAB pic.twitter.com/WiZP5HZ3EJ — David Enrich (@davidenrich) January 21, 2021

En remontant les faits, on peut effectivement établir le moment où Tim Cook a pu décider de lui offrir ce bien. Fin 2019, le président sortant et Tim Cook avaient en effet visité l’usine située au Texas à l’occasion du lancement, un mois plus tard, de la dernière itération du Mac Pro. Donald Trump était néanmoins allé un peu vite en besogne en annonçant sur Twitter qu’il avait inauguré une usine américaine d’Apple… alors que le site existe depuis quelques années (c’est déjà là qu’étaient produit les Mac Pro 2013) et qu’elle n’appartient pas à Apple, mais à l’un de ses sous-traitants, Flex. Après avoir « inauguré » l’usine, Trump était visiblement emballé par la marque à la Pomme puisqu’il s’était fendu d’un nouveau tweet quelques jours plus tard dans lequel il demandait naïvement à Tim Cook de déployer la 5G aux États-Unis. Concernant l’actuel dirigeant d’Apple, ouvertement pro-démocrate, il a évidemment adressé un message de félicitation à Joe Biden et Kamala Harris à l’occasion de leur investiture.

Congratulations to President Biden and Vice President Harris on this historic day. Inspired by your vision of unity and your immediate actions on climate change, immigration and COVID-19. One nation, indivisible. — Tim Cook (@tim_cook) January 20, 2021

Par ailleurs, comme le note un ancien assistant de Steve Jobs, Geoffrey Stormzand, en réaction à un tweet du journaliste du New York Times à l’origine de cette découverte, ce n’est pas la première fois qu’Apple offre ce type de présent à un président. Le cofondateur d’Apple aurait en effet fait don d’un MacBook Air 11 pouces à Barack Obama. Ce dernier avait néanmoins refusé ce cadeau, notamment parce que l’ordinateur valait plus cher que ce que la somme maximale qu’il voulait accepter. À la place, l’ancien dirigeant d’Apple lui avait donc fait don d’un iPad 2.