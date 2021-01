Star Wars : le tournage d’Obi-Wan perturbe la tranquillité d’une ville

Disney a posé ses valises dans la tranquille petite bourgade de Little Marlow en Angleterre. Le Daily a pu se procurer des images de l’impressionnant plateau qui pourrait servir au tournage d’une prochaine série Star Wars : Obi-Wan Kenobi.

Sur Disney+, l’avenir sera fait de sabres laser. Le géant du cinéma va étendre l’univers imaginé par Georges Lucas sur sa plateforme, comme elle l’avait déjà fait avec The Mandalorian. Plusieurs productions sont particulièrement attendues par les fans, à commencer par Obi-Wan Kenobi. D’abord imaginée comme un film, l’aventure solo du Jedi fera finalement l’objet d’une série sur Disney+. Elle signera le retour de Ewan McGregror et devrait se situer entre le troisième et le quatrième opus de la saga. Après son affrontement contre Dark Vador, le Jedi va rester sur Tatooine pour veiller sur le petit Luke. Si on ne sait encore que très peu de chose sur cette nouvelle production estampillée Star Wars, on sait en revanche que le lancement du tournage devrait intervenir dans les prochaines semaines. Mais avant de lancer les réjouissances, Disney a dû installer un plateau de tournage et c’est la petite bourgade de Little Marlow en Angleterre qui a été choisie. Sur des images, relayée par The Sun, on peut apercevoir l’impressionnante construction qui nous rappelle évidemment Tatooine et ses étendues de sables. L’architecture des bâtiments ne laisse que très peu de place au doute. Pour voir les images : c’est ici que ça se passe.



Des habitants pas franchement fans de Star Wars

Si les fans se réjouissent de cette annonce, les habitants de la petite ville ne partagent pas vraiment ce sentiment. Selon The Sun, l’installation de Disney aurait bouleversé le quotidien de Little Marlow, pourtant d’habitude si tranquille. Interrogé par le média anglais, un habitant n’a pas caché son agacement vis-à-vis de la situation. « Cela pourrait générer des emplois, mais c’est une jolie région rurale qui a toujours été calme et paisible. L’idée de la transformer en zone de guerre intergalactique pour une série est horrible ». Les habitants déplorent la pollution lumineuse et sonore et des embouteillages créés par la production cinématographique. Ils vont visiblement devoir prendre leur mal en patience puisque Disney pourrait poser ses valises pendant au moins trois ans. Il faut dire que Tatooine est l’un des lieux les plus mythiques de la saga et qu’il va sûrement être utilisé à de nombreuses reprises dans les prochaines productions Disney+. Si Obi-Wan est renouvelée pour plusieurs saisons, ils n’auront plus qu’à espérer que la force soit avec eux.