Avec cette décision, Boeing espère démocratiser l’utilisation du bio-carburant à toute l’industrie aéronautique.

Boeing a pris la parole concernant le carburant utilisé pour ses vols commerciaux et a promis de n’utiliser que du carburant 100% durable d’ici 2030. C’est une des actions mises en place pour réduire les émissions carbone de l’industrie aéronautique. Boeing est un des précurseurs dans le domaine et a exprimé la volonté de réduire considérablement l’impact négatif qu’ont les vols commerciaux sur la planète. Des tests sont déjà en cours depuis 2008 et ont obtenu les approbations nécessaires à l’utilisation de bio-carburant en 2011. Le tout premier vol commercial utilisant exclusivement du bio-carburant a eu lieu en 2018, soit 10 ans après les premiers essais. Boeing et FedEx Express ont travaillé ensemble afin de faire voler un avion-cargo Boeing 777 avec 100% de carburant durable.

L’industrie de l’aviation avait fait la promesse de réduire de 50% les émissions carbones produites en 2005 d’ici 2050. Pour ce faire, Boeing travaille main dans la main avec de nombreux constructeurs et fournisseurs afin de faire les changements mécaniques nécessaires pour pouvoir voler avec un carburant 100% durable. Mais l’entreprise ne s’arrête pas là puisqu’elle veut aussi travailler avec des organismes de contrôle afin de changer la régulation quant à la proportion de bio-carburant autorisée dans les avions. En effet, la réglementation actuelle ne permet d’avoir que jusqu’à 50% de carburant durable, mélangé à 50% de carburant traditionnel à base de pétrole. Stan Deal, Directeur Général de la division Boeing Aviation Commerciale, a déclaré que « notre industrie et nos clients sont engagés à résoudre le problème du changement climatique, et un carburant d’aviation durable est le moyen le plus sûr et le plus tangible pour réduire les émissions carbone des avions dans les décennies à venir ».