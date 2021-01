Le géant du web a également promis d’investir plus de 150 millions de dollars pour faire la promotion des campagnes de vaccination contre le Covid-19.

Google entend bien endosser un rôle actif dans la lutte contre le Covid-19. Aux États-Unis, le GAFAM va bientôt transformer certains de ses bâtiments en centres de vaccination, accessibles à toute personne éligible à la campagne d’immunisation actuellement en cours dans le reste du monde. Le géant du web va ainsi ouvrir “des bâtiments, des parkings et des espaces ouverts” de ses locaux de New York, Los Angeles, San Francisco et Kirkland dans l’État de Washington dévoile le PDG de l’entreprise Sundar Pichai dans un article de blog relayé par Engadget. L’entreprise espère ainsi coopérer au mieux avec les organismes de santé publique et les autorités locales, afin de rendre ses bureaux accessibles au plus grand nombre, le plus rapidement possible.

En plus de cet investissement conséquent pour le géant du web, Google a également promis de débloquer 150 millions de dollars pour promouvoir l’éducation publique et la distribution de vaccins à travers le pays. 100 millions de dollars devraient ainsi être investis en subventions publicitaires, tandis que les 50 millions de dollars restants seront dépensés en partenariats avec les agences de santé publique américaines. En Arizona, en Louisiane, au Mississippi et au Texas, l’entreprise devrait également fournir aux internautes des informations précises sur les centres de vaccination disponibles, ainsi que sur leurs modalités d’accès. “Nous inclurons des détails comme si un rendez-vous ou une référence est nécessaire, si l’accès est limité à des groupes spécifiques, ou s’il y a un service au volant”, a ainsi dévoilé Sundar Pichai, avant de préciser que d’autres États seraient prochainement pris en charge.

En marge de son engagement sanitaire, la filiale du groupe Alphabet a également annoncé un investissement de 5 millions de dollars pour soutenir “des organisations s’attaquant aux disparités raciales et géographiques dans les vaccinations contre le COVID-19”.