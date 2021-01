Honor : c’est confirmé, la marque renoue avec les services Google !

C’est officiel, les prochains smartphones d’Honor embarqueront bien les services de Google. La marque avait en effet été vendue par Huawei en fin d’année dernière et n’est donc plus concernée par les sanctions américaines à son encontre.

On commençait à s’en douter après la présentation du Honor View 40 en Chine, mais c’est désormais officiel : Honor renoue avec les services de Google ! Dans un mail reçu ce jour, le constructeur nous a confirmé que tous les prochains smartphones Honor à venir dans nos contrées bénéficieront bel et bien des services de Google, dont l’accès au Play Store, à YouTube, Gmail, Maps, etc. « Nos prochains smartphones intégreront les GMS (ndlr : Google Mobile Services ) », explique la marque sans détour. Une excellente nouvelle, d’autant plus que ce Honor View 40 a des airs de Huawei P40 Pro, un smartphone d’exception débarqué l’année dernière sans les services de Google, une terrible désillusion malgré d’immenses qualités, notamment sur le plan de la photo.

Il semblerait donc que la stratégie d’Honor se soit révélée payante. Pour rappel, la firme s’était extirpée du giron de Huawei qui l’a revendu en fin d’année dernière. La marque est devenue depuis totalement indépendante. De ce fait, cela lui permettait théoriquement de s’émanciper des sanctions américaines qui pèsent encore et toujours sur Huawei, et donc de pouvoir commercer à nouveau avec des entreprises américaines, Google en première ligne. De plus, cela lui permet de commercer à nouveau avec les fournisseurs de chipset, comme Qualcomm, MediaTek et même Intel !

Pour en revenir au Honor View 40, il ne sera malheureusement disponible qu’en Chine. Celui-ci propose un écran OLED incurvé de 6,72 pouces (2676 x 1236 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et d’une puce haut de gamme Dimension 1000+ de MediaTek. Il dispose d’une batterie 4000 mAh (« SuperCharge » de 66W) et d’une configuration photo solide à l’arrière, comprenant un capteur RYYB 50MP (1/1,56 pouce). En Chine, il est équipé de 8 Go de RAM et propose différentes capacités de stockage de 128 Go à 256 Go, au prix de 3599 RMB (environ 458 euros) et 3999 RMB (environ 509 euros), respectivement.