PS5 et Xbox Series X : une guerre commerciale à l’origine de la pénurie ?

La pénurie de consoles dernière génération risque de se prolonger car la guerre commerciale entre les principaux fournisseurs de composants électroniques empêche Sony et Microsoft de produire autant de consoles qu’ils le voudraient.

Les PS5 et Xbox Series ne sont toujours pas au rendez-vous, ni dans les magasins, ni sur les sites marchands, à cause d’une pénurie qui dure depuis leur sortie. Si beaucoup de personnes blâment Sony et Microsoft pour cette situation, elles pourraient bien être surprises en apprenant que le problème se situe en fait bien en amont, à la fabrication même des consoles. En effet, les deux entreprises se retrouvent bloquées dans leur chaîne de production à cause de composants qui se font de plus en plus rares et de plus en plus chers. Nous avions déjà évoqué qu’une mauvaise anticipation de la part des fabricants et des fournisseurs ralentissait fortement la chaîne de production, comme c’est le cas pour les SoC fournis par AMD ou encore le substrat ABF, un isolant indispensable pour beaucoup de produits électroniques. Mais la trop forte demande explique seulement une partie de la pénurie.

En effet, si les entreprises concernées n’ont pas encore pu rattraper leur retard, en s’adaptant et en augmentant la cadence de production par exemple, c’est parce qu’une guerre commerciale entre les différents fabricants de composants électroniques (puces, cartes graphiques, etc) continue de faire rage et n’est pas prête de s’arrêter. Elle concerne tous les fabricants, fournisseurs et acheteurs de composants électroniques et informatiques. À cela s’ajoute la décision de Donald Trump de placer un embargo sur l’entreprise Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) pour l’empêcher d’approvisionner Huawei en processeurs en septembre dernier. Huawei avait donc pris la décision d’acheter le plus de processeurs possible avant l’entrée en vigueur de cet embargo, ce qui a empêché les autres clients de TSMC de s’en procurer à temps.

Cette guerre commerciale, qui a provoqué une offre nettement inférieure à la demande, a aussi déclenché une flambée des prix des composants en question. C’est pour cela qu’AMD a également pris la décision de fournir d’autres clients que Sony et Microsoft en priorité, notamment des fabricants de PC et de cartes graphiques, car ils étaient plus rentables. Une augmentation du prix du container et des livraisons en général a aussi été remarquée et elle ne fait qu’empirer de jour en jour. Sony et Microsoft n’ont pas annoncé d’augmentation de prix de leurs consoles dernière génération, mais cela leur coûte plus que jamais de fabriquer et de faire livrer leurs produits afin de satisfaire la forte demande. Tous ces fournisseurs, qu’il s’agisse de TSMC ou encore d’AMD, prévoient des délais de livraison rallongés au moins jusqu’à la fin de l’année, ce qui veut dire que la production ne retrouvera pas un rythme normal d’ici là.