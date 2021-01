Google dévoile plusieurs mise à jour pour Photos et YouTube

Le géant du web a déployé plusieurs nouveautés discrètes ce weekend, avec notamment une refonte de certaines interfaces, et la prise en charge du HDR sur YouTube pour les consoles Xbox Series X|S.

Google Photos optimise son interface tablette

En juin dernier, Google Photos avait présenté une jolie refonte de son interface pour smartphones et ordinateurs. La version tablette de l’application de partage de photos avait elle aussi connu quelques améliorations, mais elle se contentait jusqu’à présent de copier l’interface mobile, sans grande optimisation dédiée. Ce weekend, l’entreprise a enfin changé les choses, en ajoutant non seulement un champ de recherche dans la partie supérieure de l’écran, mais aussi un bandeau de navigation tout à gauche, permettant de naviguer entre les différents menus de la plateforme (archive, corbeille, suggestions utiles, ou photothèque par exemple). À noter que la nouveauté est encore en cours de déploiement avec la mise à jour 5.25, elle n’est donc pas encore accessible à tous les utilisateurs. De son côté, la version iOS de l’application n’a pas encore été mise à jour.

Google Search dévoile une nouvelle interface mobile

Après Google Photos, c’est au tour du moteur de recherche Google de connaître une petite refonte visuelle. Depuis vendredi, les utilisateurs bénéficient ainsi d’un résultat de recherche simplifié, qui permet d’accéder plus facilement aux informations recherchées. Sur le blog officiel de l’entreprise, Aileen Cheng, a l’origine de cette refonte a ainsi expliqué : “Nous voulions prendre du recul pour simplifier un peu les choses, afin que les gens puissent trouver ce qu’ils recherchent plus rapidement et plus facilement”.

YouTube en HDR sur Xbox Series X|S

S’il était évidemment accessible sur Xbox Series X|S depuis la sortie de la console en novembre dernier, YouTube prend désormais en charge le HDR sur la dernière console de Microsoft. Depuis une récente mise à jour de l’application, il est désormais possible d’afficher le logo HDR sur les vidéos compatibles, à condition bien sûr de bénéficier d’une smart TV elle aussi capable de prendre en charge la technologie. À noter que pour le moment, la PS5 ne dispose pas encore d’une telle prise en charge.

YouTube devient une PWA

La plateforme de Google vient de déployer sa propre PWA (pour Progressive Web App), qui permet de profiter des fonctionnalités du site web tout en bénéficiant d’une application native depuis un appareil compatible. Plus rapide qu’une application classique, l’avantage d’une PWA est aussi de se mettre à jour automatiquement.