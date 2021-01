SpaceX fait décoller une fusée Falcon 9 avec 143 satellites à son bord

Ce dimanche 24 janvier, SpaceX a fait décoller une fusée Falcon 9 dans l’espace, emportant avec elle pas moins de 143 satellites. Il s’agit du « plus grand nombre » de satellites « jamais déployés en une seule mission », a indiqué Elon Musk, big boss de SpaceX, sur Twitter.

Launching many small satellites for a wide range of customers tomorrow. Excited about offering low-cost access to orbit for small companies! https://t.co/NrXmBML747

— Elon Musk (@elonmusk) January 22, 2021