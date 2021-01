WaveShark JetBoard et WaveShark Foil : le surf devient électrique et connecté, et ça change tout

Vous pensiez que le surf se résumait à une bête planche qui flotte sur l’eau ? Détrompez-vous, avec WaveShark, le surf devient connecté et électrique pour des sensations exceptionnelles.

Le WaveShark Jetboard et le WaveShark Foil sont deux tout nouveaux produits de surf qui ont été lancés par la marque WaveShark. Cette marque de surf électrique innovante a sauté sur la vague des produits hydroptères qui font partie d’un marché mondial du surf qui pourrait atteindre 3,9 milliards de dollars américains d’ici 2027 selon des analystes. Avec l’introduction de WaveShark sur le marché, ils ont commencé à surfer sur cette vague, au sens propre et au sens figuré grâce à leurs technologies et innovations exclusives.

Le nouveau WaveShark Jetboard est un jetboard modulaire de nouvelle génération qui redéfinit ce qui est possible dans le monde des sports nautiques et des sports extrêmes. Le nouveau Jetboard est capable d’atteindre une vitesse maximale de 60 km/h en seulement 3 secondes, une caractéristique qui définit sa position comme le Jetboard électrique le plus rapide du marché actuel. Cette planche de surf électrique compacte et légère est conçue pour les débutants et les professionnels, offrant une puissance, des performances et une fiabilité totale.

En plus d’une puissance impressionnante, le WaveShark Jetboard combine une ingénierie, un design de pointe tout en offrant une sécurité optimale. La nouvelle planche électrique est fabriquée à partir de fibre de carbone ultralégère, qui donne aux surfeurs et aux amateurs de sports extrêmes une maniabilité et un contrôle complets. Un système de refroidissement par eau intégré maintient le jetboard à des températures optimales pour éviter tout risque de casse ou d’usure prématurée. Les surfeurs, les amateurs de sports extrêmes ou même les voyageurs peuvent tirer le meilleur parti de leur aventure grâce à une autonomie de 45 minutes. Largement de quoi se faire plaisir sur l’eau.

Le WaveShark Jetboard est également doté de fonctionnalités intelligentes telles que le positionnement GPS et des rappels de batterie faible qui permettent à l’utilisateur de contrôler totalement l’appareil. Une télécommande avec un moniteur AMOLED intégré permet également aux utilisateurs d’accéder à la vitesse de l’appareil et à l’autonomie restante de la batterie, tandis que la visibilité du moniteur ne sera pas compromise par l’exposition au soleil ou la réflexion sur l’eau. Avec le Jetboard WaveShark, WaveShark propose une planche de surf électrique innovante conçue pour une aventure exaltante.

WaveShark Foil : l’illusion de voler au-dessus des eaux

L’autre nouveauté de WaveShark est le WaveShark Foil, un hydroptère électrique qui permet aux utilisateurs de glisser sur la surface de l’eau. Ce nouveau produit se concentre sur l’expérience de voler au-dessus de l’eau ou de voir au-dessus de l’horizon. Le nouveau WaveShark Foil offre jusqu’à 45 km/h de vitesse et une autonomie de 120 minutes. Presque deux heures de « vol » donc, il n’y a actuellement pas meilleure autonomie sur le marché. Le WaveShark Foil est conçu pour être utilisé sur les rivières, les lacs et les océans, ou sur n’importe quelle étendue d’eau, et vise à donner aux surfeurs une perspective unique de la vie, avec ou sans vagues.

En plus de sa vitesse rapide et de son utilisation adaptative, le WaveShark Foil produit un très faible bruit et a un impact minimal sur l’environnement. Il ne produit également aucune émission, ce qui ouvre le marché des utilisateurs à de nouvelles applications. L’un des principaux atouts de WaveShark est sa qualité de fabrication qui inclut des tests de sécurité rigoureux. Les deux produits WaveShark font l’objet de contrôles qualité systématiques qui comprennent des tests d’étanchéité dynamiques, des tests de brouillard salin et des tests de vibrations. Cela garantit l’étanchéité, la sécurité et la stabilité de l’engin.

Les deux produits WaveShark sont livrés avec une télécommande avec un écran AMOLED intégré pour suivre la vitesse de l’appareil et l’autonomie de la batterie. La télécommande est étanche et flotte sur l’eau, elle est donc facile à détecter. La télécommande propose également une régulation de vitesse afin que les débutants ou les professionnels puissent ajuster la vitesse de l’appareil en fonction. Un design entièrement modulaire et détachable fait également partie de l’ADN WaveShark. Les modules des deux appareils peuvent être démontés pour rentrer facilement dans un véhicule et remontés chaque fois que cela est nécessaire.

Avec le WaveShark Jetboard et le WaveShark Foil, la marque WaveShark a fait son entrée avec une vision centrale : « permettre à chacun de profiter de la sensation ultime de ce sport d’aventure, le E-surfing ». WaveShark recrute également des ambassadeurs de marque dans le monde entier avec des quotas limités. Les ambassadeurs de marque autorisés auront droit à des réductions sur les produits achetés par eux-mêmes, à une formation exclusive 1 contre 1 et à une communauté où la voix des meilleurs joueurs comme vous fera réellement bouger les choses. Inscrivez-vous ici dès aujourd’hui.

Cet article est sponsorisé par WaveShark. Il a été réalisé en partenariat avec WaveShark par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.