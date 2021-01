Godzilla vs Kong : les deux monstres s’affrontent dans la bande-annonce

Une bataille épique s’annonce. Dans une première bande-annonce, Warner Bros dévoile les images de sa prochaine superproduction. Godzilla vs Kong devrait sortir sur nos écrans le 17 mars prochain.

En 2021, Warner Bros va nous offrir un divertissement de grande envergure. Les studios s’apprêtent à dévoiler le nouveau long-métrage de leur Monsterverse, qui verra s’affronter deux légendes. À quelques semaines de sa sortie, Godzilla vs Kong s’offre une première bande-annonce et ça s’annonce explosif. Alors que les monstres parcourent la Terre, et que l’humanité lutte pour son avenir, les deux titans s’affrontent lors d’une bataille spectaculaire. Dans la vidéo, on apprend que Godzilla sème la terreur sur le globe et que le seul à pouvoir l’arrêter n’est autre que King Kong. On apprend aussi que le film reviendra aux origines des Titans et la guerre qui les a opposés par le passé.

Millie Bobbie Brown de retour

Réalisé par Adam Wingard (Death Note), ce long-métrage est le quatrième volet du MonsterVerse initié en 2014 avec le reboot de Godzilla. Il fait suite à Godzilla 2 : Roi des monstres, sorti en 2019 sur nos écrans. Avec ce nouveau long-métrage, Warner Bros espère faire mieux que ces précédentes itérations. Pour rappel, Godzilla 2 : Roi des monstres n’avait récolté que 385 millions de dollars au box-office mondial. Des chiffres assez décevants au vu du budget nécessaire à sa réalisation : 200 millions de dollars. Au casting de Godzilla vs Kong, on retrouvera Millie Bobby Brown une nouvelle fois dans la peau de Madison Russel. L’actrice, rendue célèbre grâce à la série Stranger Things, fera face à Alexander Skarsgard (Tarzan) et Rebecca Hall (Iron Man 3). L’écriture du scénario a été confiée à Terry Rossio, qui a notamment travaillé sur Lone Ranger et Aladdin pour Disney. D’abord prévu en 2020, Godzilla vs Kong devrait sortir le 17 mars prochain dans les salles obscures, si les cinémas ouvrent à nouveau leurs portes d’ici là. Sinon, il faudra sans doute s’attendre à un report. Outre-Atlantique, il bénéficiera d’une sortie simultanée sur HBO Max, comme ça été le cas pour Wonder-Woman 1984. Reste à voir désormais si la stratégie sera payante.