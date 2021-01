Nerf : ces nouveaux blasters tirent des balles incurvées

Alors que les foires aux jouets ont toutes été annulées en raison des conditions sanitaires, Hasbro nous dévoile une nouvelle gamme de blasters Nerf capables de tirer des balles incurvées. Vous pourrez enfin déloger les ennemis de leurs cachettes.

Hasbro a dévoilé de nouveaux produits à venir pour sa marque Nerf, et ils ne manquent pas d’ingéniosité. Trois nouveaux blasters ont été annoncés dans la gamme Rival : Curve Shot. C’est une gamme qui va proposer un effet de courbe aux balles en mousse des blasters Nerf. C’est une fonctionnalité qui va vous rappeler les tirs de balles incurvés du film Wanted de 2008 avec Angelina Jolie, James McAvoy et Morgan Freeman.

Une petite pièce au bout du canon peut être tournée en fonction de l’angle que l’on veut donner à la balle. Cela devrait vous permettre de tirer sur des ennemis cachés ou de contourner des objets pour atteindre votre cible. Les tirs peuvent prendre une direction en courbe vers la gauche, vers la droite, une trajectoire droite ou encore en lob. Sachez tout de même que la portée de l’arme sera moindre lorsque vous choisirez d’avoir une balle incurvée.

Les deux premiers, le FLEX XXI-100 et le SIDESWIPE XXI-1200 devraient arriver en mars prochain alors que le dernier, le HELIX XXI-2000 arrivera en août en exclusivité chez Target aux États-Unis. En ce qui concerne leurs formes, le Flex ressemble plus à un pistolet, le Sideswipe est plus un type de fusil et le Helix ressemble à un fusil à pompe. Il y en aura donc pour tous les goûts et tous les styles de jeu avec cette nouvelle gamme. Hasbro n’a pas encore révélé de détails concernant la sortie de ces blasters en France, mais on sait qu’ils seront mis en vente aux États-Unis aux prix de 14,99 dollars pour le Flex, 24,99 dollars pour le Sideswipe et 29,99 dollars pour le Helix. Si vous n’arrivez pas à vous imaginez ce que cette option pourrait produire comme résultat, ou que vous êtes simplement sceptiques, Out of Darts a publié une vidéo avec un prototype de 2016 que vous pouvez visionner juste en dessous.