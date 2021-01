Apple & Samsung : un capteur de glycémie sur de futures smartwatches ?

Rien qu’en France, 5,3% de la population est atteinte de diabète, tandis qu’ils sont 9% aux États-Unis. Pour remédier à ce problème, les géants de la tech souhaiteraient incorporer un capteur de glycémie dans leurs futures montres connectées, qui ne nécessiterait pas de se piquer le doigt.

Après avoir généralisé le capteur de rythme cardiaque, puis, les cardiofréquencemètres et même l’oxymètre servant à mesurer le taux d’oxygène dans le sang sur certains modèles très récents, comme l’Apple Watch Series 6, de futures montres connectées pourraient se doter d’un… capteur de glycémie. C’est en tout cas l’objet de rumeurs récentes, concernant aussi bien la future montre connectée d’Apple que celle de Samsung.

Côté Apple, il se murmure que l’Apple Watch Series 7 pourrait avoir droit à un tel capteur. Comme l’affirme le site coréen ETNews, ce capteur permettrait à la future montre connectée d’Apple de mesurer le niveau de sucre dans le sang, sans pour autant avoir à se piquer le doigt pour prélever un échantillon. Cette innovation ferait sens, notamment quand on sait que Tim Cook avait déjà mentionné cette fonction lors d’un discours donné début 2017 à l’Université de Glasgow. « Il est angoissant de devoir se piquer plusieurs fois par jour pour vérifier son taux de sucre. Beaucoup espèrent que si on a un retour permanent en fonction de ce qu’on mange (…) on pourrait ajuster son alimentation pour anticiper le diabète » avait alors expliqué l’actuel dirigeant de la Pomme. Reste à voir si ce capteur — visiblement à l’étude chez Apple depuis un bon moment — verra bel et bien le jour cette année sur l’Apple Watch. Pour rappel des rumeurs à propos de cette Series 7, Ming Chi Kuo avait indiqué que cette itération pourrait bénéficier d’une refonte majeure, la première depuis son annonce en 2014 et le léger changement survenu avec l’Apple Watch Series 4 en 2018. Nos confrères de 9To5Mac ont justement imaginé à quoi pourrait ressembler l’utilisation d’un tel capteur, on vous laisse juger.

En ce qui concerne Samsung, le constructeur s’intéresserait lui aussi à cette technologie et souhaiterait l’incorporer dans l’une de ses futures montres connectées. Toujours selon ETNews, la firme sud-coréenne aurait mis au point un capteur mettant à profit une technique appelée spectroscopie Raman afin d’analyser la composition du sang dans les veines sans avoir à extraire de goutte de sang. De ce fait, la montre connectée pourrait mesurer la glycémie de manière transparente pour l’utilisateur, comme elle peut le faire aujourd’hui avec la fréquence cardiaque.