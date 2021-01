La tablette graphique One by Wacom est certifiée “Works with Chromebook”

Baptisée One by Wacom, la tablette obtient pour la première fois la certification “Works with Chromebook”, qui promet une compatibilité complète avec la marque de Google.

Les acteurs du numérique continuent de redoubler d’efforts en cette période de pandémie, afin de proposer aux élèves des outils connectés et adaptés à une éducation en ligne. C’est notamment le cas de la marque Wacom, spécialisée dans les tablettes graphiques, et dont le modèle à stylet One by Wacom vient d’être certifié “Works with Chromebook”.

Concrètement, ça veut dire quoi ?

En obtenant cette certification “Works with Chromebook”, la One by Wacom offre donc l’assurance à ses utilisateurs qu’elle est entièrement compatible avec les terminaux Chrome OS. Une évolution intéressante, qui s’adresse non seulement aux artistes, mais aussi aux étudiants et à leurs enseignants, précise Wacom dans un communiqué.

Accessible à partir de 39,90€ pour le plus petit format (210 x 146 x 8,7 mm) et 59,90€ pour le moyen format (277 x 189 x 8,7 mm), la One by Wacom peut ainsi se connecter à n’importe quel Chromebook via un port USB, sans nécessiter de logiciels ou d’installation préliminaire. Avec son stylet à 2048 niveaux de pression, la tablette graphique permet aussi bien de dessiner que d’annoter un document de prise de notes, tout en bénéficiant du confort de l’écriture sur papier. De plus, elle n’embarque aucune batterie, et s’alimente directement sur le terminal qu’elle complète. De quoi limiter son poids une fois placée dans un sac.

Fort de cette première certification, Wacom a annoncé que la marque continuera de collaborer avec Google afin d’élargir la compatibilité de Chromebook à d’autres produits de son catalogue dans le futur. On note cependant que pour ceux qui souhaitent simplement bénéficier d’un stylet en plus de leur Chromebook, la majorité des terminaux sont aujourd’hui compatibles avec la plupart des stylets bénéficiant de la norme USI.