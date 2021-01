Signal veut séduire plus d’utilisateurs avec sa mise à jour 5.3

Depuis l’annonce de son changement de CGU, WhatsApp est au cœur de la tempête. Une situation compliquée pour la filiale de Facebook, qui a largement profité à la concurrence, et notamment à Signal. Considérée comme beaucoup plus sécurisée, et surtout plus respectueuse de la vie privée de ses utilisateurs, la plateforme n’a cessé de grappiller des utilisateurs depuis quelques semaines. Cette fois, l’application a confirmé sur Twitter le déploiement de sa nouvelle mise à jour 5.3 pour Android et iOS. Au programme, une flopée de nouveautés, dont certaines directement inspirées de WhatsApp.

Here’s a sneak peek at some new Signal features that will start rolling out in a few days:

• Chat wallpapers!

• About field for your Signal profile

• Animated stickers

• For iOS: Media auto-download settings and full-screen profile photos (to match Android)

Good morning 🇮🇳! pic.twitter.com/KEAbhMswRI

— Signal (@signalapp) January 12, 2021