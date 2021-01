Le président du Sénat américain fait aussi l’acteur dans les films Batman !

Nommé par Joe Biden, le nouveau président américain, à la tête du Sénat américain de manière temporaire, Patrick Leahy est le quatrième personnage le plus important des États-Unis, derrière le locataire de la Maison Blanche, la vice-présidente Kamala Harris et Nancy Pelosi, qui occupe le siège de présidente de la Chambre des représentants des États-Unis.

À 80 ans, le sénateur du Vermont est donc quelqu’un d’extrêmement important, un pilier sur lequel le système politique américain peut s’appuyer. Ce qui ne l’empêche pas d’être un vrai fan de Batman ! À l’instar de son héros de papier, Patrick Leahy mène une double vie : il fait aussi l’acteur dans les films mettant en scène les aventures du chevalier noir…

Ce sont la plupart du temps des caméos, de courtes apparitions, mais qui sont parfois remarquables comme dans The Dark Knight (2008), dans The Dark Knight Rises (2012) où il n’en mène pas large face au Joker. Il est aussi présent dans la scène du tribunal de Superman, dans Batman v Superman (2016). Le sénateur passe également une tête dans Batman Forever (1995) et Batman & Robin (1997)… Et même dans le dessin animé Batman : The Animated Series !

