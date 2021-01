Epic Games Store : 749 millions de jeux gratuits téléchargés en 2020

La rétrospective de l’Epic Games Store pour l’année 2020 montre des bénéfices à la hausse, une communauté grandissante et un nombre record de jeux gratuits téléchargés sur la plateforme.

Epic Games profite de ce début d’année 2021 pour revenir sur l’année passée en dévoilant quelques chiffres clés. La rétrospective se concentre sur l’année 2020 de l’Epic Games Store, qui affiche quelques records. Tout d’abord, l’Epic Games Store a réussi à rassembler une plus grande communauté de joueurs car ils sont au nombre de 160 millions de clients aujourd’hui, dont 56 millions d’utilisateurs actifs rien que sur le mois de décembre dernier. Cette communauté grandissante se traduit également sur les réseaux sociaux, où Epic Games a gagné beaucoup d’abonnés : 137% d’abonnés en plus sur Instagram, dépassant ainsi les 5,5 millions, et plus 20% de followers sur Twitter ce qui amène l’entreprise à 4,1 millions.

En ce qui concerne le bilan financier de la boutique, Epic Games affiche un total de plus de 700 millions de dollars dépensés sur la plateforme, dont 265 millions de dollars dépensés sur des jeux de tierces parties dans l’Epic Games Store. Toutefois, les jeux gratuits font aussi partie de l’ADN d’Epic Games, qui en a proposé pas moins de 103 au cours de l’année 2020. Ces jeux ont été téléchargés plus de 749 millions de fois, ce qui est un chiffre encore plus important que l’argent total dépensé sur la plateforme. Cette donnée révèle donc que la gratuité des jeux est ce qui attire le plus de monde sur l’Epic Games Store.

Enfin, Epic Games révèle la liste des titres les plus populaires de 2020 sur la plateforme. On retrouve sans surprise Fortnite, le plus gros succès d’Epic Games à ce jour, mais aussi le jeu AAA Assassin’s Creed Valhalla, Rocket League, Grand Theft Auto V qui était disponible sur la boutique gratuitement, ou encore Borderlands 3. Au total, ce sont plus de 5,7 milliards d’heures qui ont été passées à jouer à ces jeux en 2020. Pour l’année 2021, Epic Games compte améliorer certaines caractéristiques de sa boutique, à savoir la liste de souhaits, le profil des joueurs ou encore les succès.