Pinterest lance les Épingles Story en France

Contrairement aux autres plateformes, ces stories ont la particularité de ne pas être éphémères.

Tandis que la plateforme Pinterest poursuit son développement, avec plus de 400 millions d’utilisateurs enregistrés en 2020, le réseau social vient d’annoncer l’arrivée en France de sa nouvelle fonctionnalité Épingle Story. Conçu pour permettre aux créateurs de contenu de partager davantage de publication avec leur public, l’outil promet des contenus immersifs, capables de renforcer l’interaction entre les utilisateurs. Dans un communiqué publié il y a quelques jours, le réseau social précise ainsi : “Les créateurs de contenu ont une occasion unique d’atteindre et d’interagir avec des consommateurs qui planifient leurs prochains projets et cherchent à les concrétiser”.

Déjà accessibles depuis quelques mois aux États-Unis, les Epingles Story sont désormais accessibles en version beta en France via ce lien. Concrètement, elles permettent sensiblement le même type de création de contenu que sur les stories Snapchat ou Instagram, avec des enchaînements de vidéos, d’images ou de texte par exemple. Dédiées au partage de tutoriels, de conseils ou de recettes par exemple, ces stories auront cependant la particularité de ne pas être éphémères. Une fois publiées, elles seront ainsi conservées indéfiniment par la plateforme et accessibles à tous… jusqu’à ce que son créateur ne décide de la supprimer évidemment.

Tout pour éditer du contenu depuis l’appli

Avec l’arrivée des Épingles story, il sera désormais possible d’enrichir son contenu grâce à une flopée de nouveaux outils d’édition, disponibles directement sur le réseau social. On note ainsi la possibilité d’accélérer une vidéo, ou de créer des montages à partir de séquences, mais aussi d’ajouter du texte par-dessus par exemple. Une section dédiée sera également disponible pour indiquer les ingrédients d’une recette, ou la liste du matériel nécessaire à la réalisation d’un tuto par exemple. Pour les viewers, il sera également possible de réagir directement aux stories via les commentaires.