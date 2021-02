Apex Legends débarque le 9 mars sur Nintendo Switch

Le Battle Royale va prochainement faire son entrée sur la console de Nintendo, un mois après le début de la huitième saison. Les joueurs auront deux semaines de double XP et pourront jouer en cross-play avec toutes les autres plateformes.

Chad Grenier, directeur du développement d’Apex Legends, a annoncé que le jeu sera bientôt disponible sur Nintendo Switch. Apex Legends est un jeu de type Battle Royale très futuriste avec un certains de nombre de personnages ayant chacun des capacités différentes. C’est un jeu qui se joue principalement en équipe, même si un mode solo apparaît de temps en temps. Il était déjà disponible sur PlayStation, Xbox et PC. La version Switch avait été annoncée en juin dernier et elle arrive dès le 9 mars prochain.

Chad Grenier précise que c’est la première fois qu’Apex Legends est optimisé pour un écran aussi petit que celui de la Switch. Cela permettra aux joueurs sur console portable de pouvoir profiter du jeu au même titre que les joueurs sur les autres consoles. Évidemment, vous aurez aussi la possibilité d’y jouer sur une télévision ou un écran plus grand à condition que vous mettiez votre Switch en mode console de salon. Comme sur les autres plateformes, la version Switch bénéficiera du cross-play, de toutes les options disponibles et du dernier contenu de saison. Comme la saison 8 vient de commencer, et que le jeu n’arrivera sur Switch qu’un mois après, Chad Grenier a précisé que 30 niveaux seront offerts avec le Battle Pass de la saison et les joueurs sur cette plateforme bénéficieront de deux semaines de double XP. De plus en plus de jeux multijoueur arrivent sur la console de Nintendo, car elle devient une plateforme de plus en plus appréciée pour les jeux entre amis ou en famille, comme Fortnite, Among Us ou encore Rocket League, des titres de plus en plus populaires.