Messenger débarque sur Oculus

Facebook continue de rapprocher ses différents services. La firme annonce que désormais, la messagerie Messenger serait disponible sur les casques de réalité virtuelle Oculus, une autre filiale de Facebook.

Cette semaine, Facebook déploie Messenger sur les casques Quest et Quest 2. L’application de messagerie sera disponible à tous ceux qui ont utilisé leurs identifiants Facebook pour se connecter. Avec cette nouvelle mise à jour, il sera possible de converser avec ses amis, qu’ils disposent d’un casque de réalité virtuelle ou non. Sur son blog, la firme explique « vous pouvez les joindre sans retirer votre casque et ils peuvent également discuter avec vous. Rédigez les messages comme vous le souhaitez, que ce soit en les saisissant en VR, en sélectionnant un déclencheur de conversation pré-écrite ou en utilisant notre fonction voix-texte ». Outre la volonté de faciliter les interactions entre les utilisateurs, l’intégration de Messenger a pour vocation de faciliter le lancement des Oculus Party et donc les jeux en groupe. Facebook tient en revanche à rassurer les utilisateurs soucieux de leur vie privée : « choisir de communiquer avec vos amis Facebook sur Messenger ne modifie pas vos paramètres de confidentialités Oculus existants. Vous pouvez toujours envoyer un message à vos amis Oculus en utilisant Oculus Chats avec votre nom d’utilisateur existant. »

Introducing App Lab, a new way for developers to safely distribute their apps without the need for sideloading, plus @messenger begins rolling out on the Oculus Quest Platform // https://t.co/MdOeiqsq9S — Oculus (@oculus) February 2, 2021

Lancement de App Lab

Enfin, Messenger sur Oculus n’est pas la seule nouveauté qui accompagne la mise à jour v25 du logiciel d’Oculus. La firme lance aussi App Lab qui veut faciliter la création et la distribution d’application pour Quest en dehors du Store Oculus. Avec cette nouveauté, Facebook espère maintenir un niveau de qualité élevé dans son magasin d’application officiel, tout en offrant aux développeurs un moyen sûr et sécurisé de partager leurs créations. « Certaines de nos expériences VR préférées ont commencé comme des projets passionnés à petite échelle, et nous pensons qu’il est important de favoriser cette créativité et cette audace dans la communauté des développeurs « .