Fortnite : la collaboration spéciale avec GI Joe dévoilée

Fortnite s’offre un nouveau crossover mais celui-ci est spécial. La collaboration avec GI Joe se fait non seulement dans le jeu, mais aussi dans la vraie vie avec une toute nouvelle figurine.

Après avoir introduit des chasseurs de primes venant de différents univers, de Kratos à Predator en passant par Master Chief ou encore T-800 et Sarah Connor, Fortnite pourrait bien devenir le jeu avec le plus grand nombre de crossovers à son actif en l’espace de quelques semaines. Un nouveau crossover a été dévoilé ce week-end et c’est GI Joe que le battle royale a choisi de représenter. Plutôt que d’avoir simplement imité le personnage de la célèbre franchise de figurines, Fortnite a étroitement collaboré avec Hasbro pour dévoiler une nouvelle version de G.I. Joe Snake Eyes nommée Zero Point Edition. Le skin de Snake Eyes est disponible dans la boutique de Fortnite depuis le 30 janvier pour 1800 V-Bucks. Le fameux katana du maître ninja est quant à lui la pioche personnalisée du personnage.

En plus du skin dans le jeu, une figurine d’une quinzaine de centimètres reprenant le design de Snake Eyes : Zero Point Edition est disponible à la précommande sur le site de Hasbro Pulse. Avec cette figurine seront vendus plusieurs accessoires, spécifiques au personnage de Snake Eyes, mais pas seulement. Pour l’occasion, Hasbro a inclu des accessoires tout droits sortis de l’univers Fortnite, que les fans reconnaitront facilement : une Boogie Bomb, une grenade, la Chiller Grenade, ou encore le pistolet à harpon. L’ensemble est disponible en précommande pour 39,99 dollars.

Cette collaboration n’est pas sans rappeler qu’un film dédié au personnage de Snake Eyes du nom de Snake Eyes: GI Joe Origins devrait sortir d’ici 2022. D’ici à ce que le film sorte en salles, ce qui est plus qu’incertain au vu de la situation sanitaire actuelle, les fans de la franchise peuvent toujours se régaler en jouant Snake Eyes dans Fortnite, ou dans la vraie vie avec le set comprenant la figurine et les accessoires.