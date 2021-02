La nouvelle carte Zombie « Firebase Z » est la star de cette nouvelle mise à jour mais n’est pas la seule nouveauté puisqu’une carte de COD Black Ops 2 fait son apparition ainsi qu’un nouveau mode de jeu.

Comme annoncé plus tôt en janvier, une mise à jour de mi-saison est arrivée sur COD Black Ops Cold War et elle contient beaucoup de nouveautés en termes de contenu. Il y en a autant pour les amateurs du mode multijoueur que pour les fanatiques du mode Zombie. Elle est disponible depuis le 4 février à 8h en France.

Tout d’abord, en multijoueur, une nouvelle carte fait irruption, bien qu’elle puisse vous être familière. C’est la map « Express », une carte qui avait fait ses débuts dans le jeu Call of Duty Black Ops 2. Une playlist spéciale intitulée « Express 24/7 » a également été créée pour jouer uniquement sur cette map. Un nouveau mode de jeu est également disponible. Il est applicable sur les cartes « Sanatorium », « Ruka » et « Alpine ». Dans ce nouveau mode appelé « Endurance », les joueurs peuvent être jusqu’à 40 dans une seule partie, la limite de score est doublée, passant donc de 500 à 1000, et à chaque bombe qui explose, une autre la remplace ce qui laisse toujours un total de 5 bombes sur la carte, prêtes à détoner.

En ce qui concerne le mode Zombies, une nouvelle carte a été ajoutée, du nom de « Firebase Z ». Les joueurs pourront découvrir l’environnement exotique qu’offre cette carte située au Vietnam, ainsi qu’une nouvelle créature au look effrayant. C’est la première carte zombie ajoutée après le lancement du jeu et ce ne sera pas la dernière. Treyarch précise que cette carte est seulement la première des nouveautés zombie de cette semaine. Il y a aussi quelques changements d’ajustements ou de réglages qui viennent avec cette mise à jour. Par exemple, dans le mode Point Stratégique, le score de prise de point passe de 50 à 25. Un week-end double XP est aussi à venir du 5 au 8 février, et un jour plus tôt pour les joueurs sur PlayStation.