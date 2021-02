Starzplay est désormais intégré à Canal+ Séries et myCanal

Les abonnés à certaines offres Canal+, y compris les abonnés Canal+ Séries, vont désormais bénéficier du catalogue complet de Starzplay sans augmentation de tarif.

C’est une nouvelle qui devrait ravir les amoureux de séries puisque le service Starzplay est désormais intégré à certaines offres Canal+, sans surcoût. Avant cette offre, Starzplay était uniquement disponible de manière individuelle pour 4,99 euros par mois. Désormais, si vous êtes déjà abonné au service Canal + Séries, disponible à partir de 6,99 euros par mois, le catalogue de Starzplay y est intégré automatiquement sans augmentation de tarif. Cela concerne également les abonnés Canal+ ayant les chaînes ou le pack Ciné Séries, et les abonnés Integrale et Integrale+, les formules les plus onéreuses de Canal+. C’est aussi une bonne nouvelle qui concerne tous les abonnés Freebox Pop et Freebox Delta. En effet, Canal+ Séries est actuellement offert aux abonnés pendant un an. Cet ajout se présente sous la forme d’une rubrique dédiée sur l’interface de Canal+ Séries ou myCanal où les abonnés peuvent retrouver un catalogue de films et de séries plus qu’attrayant.

Sont déjà disponibles au catalogue une centaine de films, ainsi que de nombreuses séries acclamées par la critique, telles que Normal People, Ramy, The Act, The Stand et beaucoup d’autres. Au total, la plateforme comptabilise près d’une soixantaine de franchises de séries, et 38 séries inédites dont 20 qui sont des productions originales Starz. Cela devrait donc vous aider à passer le temps si vous estimez avoir déjà tout vu ou que vous êtes friand de nouveautés. Starzplay est toujours disponible indépendamment des services Canal+ au prix de 4,99 euros via les services Amazon Prime Video, Apple TV +, Molotov ou Rakuten TV, ou en téléchargeant directement l’application Starzplay.