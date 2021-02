bitFlyer Quick ID : Profitez d’une rapidité d’achat avec un outil sécurisé

Bitcoin qui dépasse les 37,000$ et Ethereum qui dépasse les 1600$ : Et si c’était le moment de trouver un moyen efficace (et sécurisé) de faire partie de l’aventure ?

L’actualité est unanime : Ethereum pulvérise tous les plafonds de verre jusqu’ici inexplorés et rien ne semble vouloir (ni pouvoir) l’arrêter. Mais pour la majorité d’entre nous, il reste difficile, ou peu clair encore, de trouver un moyen simple pour investir dans les cryptomonnaies sans avoir à passer par un tas d’embûches administratives.

Investir dans les cryptomonnaies, une question de temps :

Si vous souhaitez investir rapidement, il y a de fortes chances pour que vous rencontriez deux problèmes :

D’un côté, nous avons les plateformes d’échange traditionnelles qui vérifient votre identité avec un KYC excessif et interminable. De l’autre, les banques, prenant 48h pour envoyer des fonds (quand elles sont de bonne humeur). Ce qui est fâcheux si l’on considère que le Bitcoin a le temps de prendre 15% dans le même laps de temps.

La première solution est de passer par des services instantanés qui vous feront payer le prix fort de la rapidité avec des frais astronomiques. Ou alors, vous choisissez de cumuler rapidité, sécurité et frais minimes en utilisant bitFlyer.

bitFlyer et Quick ID, les meilleurs amis de l’investisseur crypto en plein bullrun :

Bien heureusement, bitFlyer rend possible de vérifier son identité et d’envoyer des fonds, le tout dans un délai ne se comptant qu’en minutes !

Grâce à leur dernière innovation, bitFlyer utilise l’intelligence artificielle pour vérifier votre profil en moins de 5 minutes. Plus besoin d’attendre un ou plusieurs jours pour accéder à votre compte, vous pouvez désormais obtenir un compte bitFlyer presque aussi vite que vous déverrouillez votre téléphone.

En plus de raccourcir les délais de traitement, vous utilisez une technologie testée et approuvée par plusieurs entreprises reconnues (HSBC, Monza, etc.).

Et pas besoin d’être devant son ordinateur pour le faire, bitFlyer propose aussi ce service directement sur leur application mobile.

Rapidité de vérification et rapidité d’achat

Avec un compte vérifié en 5 minutes, c’est une bonne chose. Mais avoir un compte vérifié et rempli au bout de 15 minutes, cela révèle de l’exploit. Pour autant, lorsqu’on cumule Quick ID et Instant Buy, deux fonctionnalités propres à bitFlyer, cela devient possible.

En effet, nous vous présentions récemment comment acheter des cryptomonnaies instantanément et avec des frais minimes.

Et en passant de 48h de délais de traitement à 15 minutes, votre productivité a augmenté de 57600%.

C’est un bon début, mais cela reste environ 500 fois inférieur à l’augmentation du Bitcoin entre sa création et aujourd’hui (en passant de quelques centimes à plus de 37 000$, ce n’est pas une blague). La rapidité de bitFlyer vous permettra de ne pas manquer la prochaine hausse s’il y en a une.

En bref, bitFlyer coche toutes les cases, et bien plus : à la pointe de la technologie, sécurisé et régulé par les autorités européennes, simple d’utilisation et avec des frais parmi les plus bas du marché, il vous sera difficile de trouver plus pertinent à ce jour.

L’achat récurrent, stratégie intelligente !

Avec des prix évoluants à chaque instant, bitFlyer propose une nouvelle fonctionnalité permettant la programmation d’achats de cryptomonnaies : Recurring Buy.

Commencez doucement ou voyez les choses en grand ! Configurez des achats réguliers à partir de 10 € ou pouvant aller jusqu’à 10000 €.

Vous pouvez choisir une fréquence d’achat qui vous convient le mieux, que ce soit tous les jours, toutes les semaines, toutes les deux semaines ou tous les mois.

La fonction Recurring Buy est disponible sur leur application mobile bitFlyer Wallet, tandis que la version web arrivera sous peu. Pour fêter son lancement, il y a même une loterie d’organisée pour les utilisateurs de Recurring Buy, avec 10€ en BTC à la clé.