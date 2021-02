Cobrai Kai : Card Fighter, le jeu inspiré de la série événement arrive bientôt

Alors que la série inspirée de The Karate Kid en est à sa troisième saison, un jeu mobile arrive le 19 mars prochain et reprend les codes de la série dans un jeu de cartes et de combat de karaté.

Après la sortie de la série événement Cobrai Kai, un jeu mobile inspiré de la série est en chemin. Cobra Kai : Card Fighter est un jeu mobile, et il sera disponible dès le 19 mars. Un trailer officiel a aussi été dévoilé ce qui vous permet de voir le fonctionnement du jeu ainsi que ses graphismes et mécaniques. C’est un hybride entre jeu de cartes et jeu de combat dans lequel chaque carte détermine une action. L’histoire du jeu reprend celle de la série. Daniel LaRusso et Johnny Lawrence, les éternels rivaux, ont ouvert leur école de karaté. Au début du jeu, le joueur devra choisir dans quelle école il souhaite étudier le karaté. Les deux dojos diffèrent dans leur manière d’enseigner la discipline. Au fur et à mesure du temps, vous pourrez devenir vous-même professeur et trouver de nouveaux élèves pour leur apprendre des attaques spéciales. Une intelligence artificielle sera disponible pour que vous puissiez vous entraîner.

La forme du combat reprend celle des jeux de combat mythiques comme Tekken, bien que l’angle de vue semble mobile et non statique. Les cartes peuvent être améliorées afin d’avoir plus de pouvoir d’action. Vous pourrez utiliser vos cartes améliorées dans des tournois en ligne hebdomadaires et mensuels afin de gagner des points d’expérience et des prix spéciaux. D’autres personnages de la série seront de la partie, tels que Eli « Hawk », Robby, Samantha, Miguel ou encore Demetri. Cobra Kai : Card Fighter est un jeu entièrement gratuit mais qui va posséder des objets payants facultatifs. En attendant qu’il sorte, vous pouvez toujours regarder la troisième saison de Cobra Kai qui est actuellement disponible sur Netflix.