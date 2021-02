L’Europe valide enfin l’arrivée d’un chargeur unique

Le parlement européen a voté jeudi dernier l’arrivée d’un chargeur unique sur smartphones. Une initiative qui facilitera la vie de beaucoup d’usagers, mais qui promet déjà de ne pas plaire à Apple.

C’est avec une grande majorité de voix (582 contre 40) que le parlement européen a voté il y a quelques jours une nouvelle résolution visant à mettre un terme à une guerre des chargeurs vieille de plusieurs années. Néfaste pour l’environnement, inutile pour les consommateurs, la multiplication des chargeurs sur le marché devrait donc définitivement prendre fin en Europe, qui se concentrera désormais uniquement sur l’USB-C, déjà adopté par un grand nombre de constructeurs Android.

Apple, défenseur du Lightning

Si cette nouvelle mesure votée par le parlement européen ne devrait pas changer grand-chose sur les smartphones Android, il en va autrement de la marque à la pomme. Depuis toujours, Apple fait office de frondeur sur le marché des chargeurs, en proposant en lieu et place du port USB-C, une solution de recharge maison baptisée Lightning. Face à ces nouvelles directives, l’entreprise n’a d’ailleurs pas caché son inquiétude, espérant que “la Commission européenne continuera à rechercher une solution qui ne restreindra pas la capacité de l’industrie à innover et à proposer de nouvelles technologies passionnantes aux clients”, rapporte le site iPhoneSoft. Pour autant, la firme de Cupertino pourrait bien être rapidement contrainte d’appliquer la résolution européenne avant même sa mise en application par Bruxelles, afin d’éviter de se voir sanctionnée à l’avenir. Une transition qui paraît difficilement évitable, à l’heure où l’entreprise a déjà opté pour l’USB-C sur iPad et Mac. Cependant, Apple pourrait également profiter de cette résolution pour accélérer une autre technologie qui lui tient à cœur, en démocratisant à l’avenir la recharge 100% sans-fil sur ses prochains smartphones. Affaire à suivre donc.