Pour accompagner ses nouveaux iPhone 12, Apple a présenté le MagSafe, une version remasterisé de l’ancien port de recharge des MacBook. Mais en ajoutant un câble à la recharge sans-fil ordinaire, Apple n’a-t-il pas initié un retour en arrière… tout en préparant le futur de l’iPhone ?

Apple avait laissé mourir son MagSafe sur les MacBook en les faisant passer à l’USB-C. La firme lui a redonné une seconde vie avec ses iPhone 12. Dotés d’un tout nouvel aimant sous leur dos en verre, les nouveaux smartphones d’Apple vous proposent de les recharger à la fois sans-fil, par câble lightning, mais aussi avec un tout nouveau connecteur MagSafe qui se présente sous la forme d’un cercle aimanté venant se coller au dos de l’appareil. Mais finalement, en rajoutant un câble à la recharge sans-fil, Apple n’a-t-il pas dénué la recharge Qi de son intérêt premier qui n’est autre que… l’absence de câble ? A contrario, Apple n’est-il pas en train de tuer le port Lightning et de préparer les esprits à un futur iPhone sans aucun port ? Retour sur une innovation qui passe par la case retour en arrière pour préparer le futur.

L’USB-C, ce port qui ne verra jamais le jour sur l’iPhone

Pendant longtemps, les fans d’Apple ont espéré l’arrivée du port USB-C sur l’iPhone. Depuis sa généralisation dans le monde Android, les rumeurs ont, chaque année, affirmé que ce port arriverait bel et bien sur l’iPhone. D’autant que chez Apple, l’USB-C s’est généralisé, parfois même de manière drastique comme sur les MacBook qui sont très rapidement passé sur cette nouvelle norme, en abandonnant tout le reste au passage (y compris le lecteur de carte SD et… le MagSafe, premier du nom). L’iPad Pro arbore ce port depuis sa refonte en 2018 et il a même fait son apparition sur le nouvel iPad Air de 2020.

C’était donc l’année ou jamais pour faire passer l’iPhone à l’USB-C. Apple a pourtant privilégié son port Lightning sur sa cuvée d’iPhone 12. Néanmoins, la firme avait une surprise dans sa besace : le retour du MagSafe ! Autrefois, le nom de ce connecteur était lié à la sécurité qu’offrait ce connecteur si on s’y prenait les pieds et qu’on le détachait brusquement d’un Mac. L’accessoire de 2020 n’a toutefois plus grand chose à voir avec son prédécesseur. On retrouve bien ce système aimanté, mais il s’attache assez fortement à l’iPhone, si bien qu’on ne vous conseillerait pas de l’arracher violemment sous peine de voir votre précieux smartphone pommé effectuer un vol plané dans la pièce.

En présentant le MagSafe, Apple surfe donc plutôt sur la nostalgie des anciens utilisateurs de Mac, et en profite pour nous vendre un nouvel accessoire… qui n’est pas aussi anodin qu’il en a l’air. Le MagSafe semble ôter les espoirs de ceux qui imaginaient pouvoir un jour recharger tous leurs iDevices avec un unique câble, l’USB-C. Mais si tout cela n’était qu’une étape vers un futur iPhone sans connecteur ?

Vers un futur sans port ?

Apple n’a pas fait qu’introduire le MagSafe et rajouter un câble à la recharge sans-fil durant sa conférence. La firme a surtout dévoilé une alternative à la recharge filaire, et une solution plus intuitive que la recharge Qi. Plus intuitive, notamment car elle reprend le fonctionnement enfantin du chargeur de l’Apple Watch, qui est déjà dénuée de tout port depuis sa première itération. D’ailleurs, tout est fait par Apple pour vous habituer à ce port, jusqu’à affubler les coques transparentes des iPhone 12 d’un imposant logo MagSafe, et la présence d’autres accessoires tirant parti de l’aimant de l’iPhone, comme les porte-cartes en cuir à coller au dos de son smartphone, venant légitimer, en partie, cette nouveauté.

Mais puisque la recharge Qi à ses limites, et qu’Apple semble avoir tiré une croix dessus en annulant son fameux AirPower qui était censé la révolutionner, le MagSafe semble présenter le compromis idéal. À quoi bon offrir un port USB-C alors qu’Apple pousse sans cesse le sans-fil et qu’il laisserait de la sorte les accessoiristes tiers proposer des chargeurs qui viendraient concurrencer les siens ? Et même, à quoi bon garder le lightning, quand la recharge Qi est désormais secondée par un autre moyen de recharge ne nécessitant aucun port, et surtout, bien plus fiable que la recharge sans-fil ordinaire ? En rajoutant un câble à la recharge sans-fil, Apple ne remplace pas tant celle-ci, mais plutôt le port lightning, inévitablement voué à disparaître de nos iPhone. En rajoutant un câble à la recharge sans-fil, Apple prépare le futur de l’iPhone, et par extension, le futur du smartphone, cette plaque de verre minimaliste à l’écran intégral. Ne restera plus qu’à éliminer l’encoche, et les boutons, et ce rêve de designer pourrait enfin voir enfin le jour.