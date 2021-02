Razer présente son nouveau clavier optique Huntsman V2 Analog

Avec ses nouveaux switchs optiques analogiques, le nouveau clavier Huntsman V2 Analog de Razer promet déjà “un contrôle optimal en jeu”.

En marge des nouveautés annoncées il y a quelques semaines pendant le CES 2021, Razer a dévoilé il y a quelques jours son tout nouveau clavier mécanique Huntsman V2 Analog. En plus de bénéficier d’une haute précision de frappe, le terminal embarque ses nouveaux switch Analog Optical, une création Razer qui permet notamment de personnaliser le point de bascule d’une touche. Concrètement, il sera possible de paramétrer le clavier avec une bascule faible (à 1,5 mm), pour une réponse plus rapide, ou au contraire de définir une bascule plus forte (jusqu’à 3,6 mm), pour profiter au mieux de la sensation de frappe. Ce n’est pas tout, puisque Razer dévoile aussi dans son communiqué officiel, la possibilité d’attribuer deux actions différentes à une seule touche selon le niveau de pression exercé. Selon la marque, “cela permet d’offrir deux fois plus de fonctionnalités par touche, c’est aussi parfait pour activer des combos avancés dans les jeux, comme prendre une grenade et la lancer avec la même touche”.

Toujours dans l’optique de plaire aux gamers, le Razer Huntsman V2 Analog permettra aussi de profiter d’une entrée analogique semblable à celle d’un joystick, assurant ainsi “un contrôle et une maniabilité plus fluides et nuancés”. Un bon moyen de repousser encore un peu la frontière entre les joueurs claviers et ceux qui ne jurent que par leur manette. Comme toujours sur un produit Razer, les utilisateurs pourront toujours retrouver la traditionnelle personnalisation RGB Chroma, et le stockage de cinq profils différents.

Accessible dès aujourd’hui sur le site officiel de Razer et chez les revendeurs tiers, le clavier Razer Huntsman V2 Analog est proposé à partir de 269,99€.