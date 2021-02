Hier, le régulateur du marché chinois a rendu publiques ses nouvelles directives anti-monopole, qui ciblent principalement les géants de la tech et les plateformes Internet.

Publiées dimanche 7 février dernier, ces nouvelles lois anti-monopole viennent compléter un projet déjà existant présenté en novembre dernier. Après avoir établi un premier règlement visant à réduire le pouvoir des grandes entreprises technologiques du pays, ces ajouts apportés par l’Administration d’État pour la Régulation du Marché (SAMR) visent à empêcher plusieurs comportements monopolistiques, allant de la restriction technologique à la manipulation du marché. Ainsi, les entreprises auront par exemple l’interdiction de fixer librement les prix de leurs produits, ou d’obliger les commerçants à traiter exclusivement avec une seule plateforme de vente.

Aliexpress dans le viseur de la justice

Un combat ambitieux pour le pays, qui vise particulièrement certains géants du commerce en ligne, à l’image de la société Alibaba et de sa plateforme Aliexpress, propriété du milliardaire chinois Jack Ma. Le groupe est d’ailleurs déjà visé par une enquête antitrust de la part du gouvernement, suite à la suspension de son plan de mise en bourse de 37 milliards de dollars enregistré sur une autre filiale Ant Group. L’entreprise n’est évidemment pas la seule concernée. Parmi les autres géants de la tech visés par ces nouvelles lois antitrust, on retrouve également JD.com, et WeChat Pay, de Tencent.

Apple, grand gagnant de l’histoire ?

Si Apple fait parti des grands géants du web à l’échelle mondiale, son rôle est largement moins important en Chine, rappelle le site Apple Insider. L’entreprise doit rivaliser avec des services historiquement plus présents, à l’image d’AliPay et de WeChat Pay, qui restent encore aujourd’hui bien plus utilisés qu’Apple Pay dans le pays. Ces nouvelles réglementations pourraient donc être bénéfiques à la Pomme, qui pourrait utiliser la situation à son avantage pour s’imposer davantage sur le marché.