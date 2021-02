Le jeu VR Beat Saber s’est vendu à 4 millions de copies

Les ventes de Beat Saber, comme celles d’autres jeux en VR, témoignent du succès grandissant de la réalité virtuelle, surtout depuis le mois de septembre dernier où Oculus avait présenté ses derniers chiffres de ventes.

Alors que l’on pourrait penser que la VR n’est pas si populaire dans le monde du jeu vidéo, la preuve avec Beat Saber est que, finalement, c’est un univers qui ne se porte pas trop mal. C’est dans un post sur le blog d’Oculus que Mike Verdu, directeur de contenu chez Oculus, a publié certains chiffres clés sur les jeux VR, dont Beat Saber. Le jeu est le plus populaire des jeux VR avec des ventes qui s’élèvent à 4 millions de copies et 40 millions de chansons vendues via des DLC payants. Cela montre donc la popularité du jeu, dont le mode multijoueur a particulièrement su rassembler toute une communauté de joueurs.

Beat Saber est un jeu en réalité virtuelle dans lequel vous devez agitez un sabre laser en rythme avec la musique, un peu à la façon de Guitar Hero. Des modes extrêmes existent et beaucoup de joueurs s’amusent à essayer de faire des scores parfaits sur des musiques toutes plus dures les unes que les autres. Oculus avait acheté le studio Beat Games à l’origine de Beat Saber en 2019. Dans le post, on apprend aussi que plus de 60 titres rapportent des bénéfices de plus d’un million de dollars sur la plateforme Oculus Quest, ce qui est près du double de jeux qu’en septembre dernier. Six titres génèrent même plus de 10 millions de dollars de revenus. Mike Verdu précise même qu’un tiers des applications payantes du store génère plus d’un million de dollars de revenus. Il associe ce succès grandissant à la sortie de l’Oculus Quest 2 et à la période des fêtes qui a été propice à l’élargissement de la communauté de joueurs en VR.