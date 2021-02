Microsoft lance son gestionnaire de mots de passe, Autofill

La bêta de ce gestionnaire vient de toucher à sa fin puisqu’il est désormais accessible pour tous via l’application Microsoft Authenticator, le navigateur Edge ou encore une extension sur Chrome.

Microsoft vient de lancer sa propre application gestionnaire de mots de passe du nom de Microsoft Autofill. Il existe déjà énormément d’applications ou d’extensions de ce genre sur le marché mais cela n’a pas empêché Microsoft de se joindre à la partie. Apple possède déjà son propre gestionnaire avec Trousseau iCloud, ainsi que Google qui l’a intégré à son navigateur Google Chrome. Le point fort de ce gestionnaire est qu’il est multi-plateformes, contrairement à d’autres qui ne prennent en charge qu’un certain type d’appareils, par exemple les appareils Apple uniquement.

Jusqu’alors en version bêta, Microsoft Autofill est désormais disponible sur iOS, Android, Mac et PC. Autofill est une fonctionnalité qui va être intégrée à Microsoft Authenticator sur les appareils mobiles. Sur Edge, la synchronisation des mots de passe est automatique et sur Google Chrome, Autofill se présente sous la forme d’une extension à télécharger. Microsoft Authenticator permet également une double authentification lors de la connexion à certains sites, ce qui promet plus de sécurité pour l’utilisateur.

Pour rappel, un gestionnaire de mots de passe vous sert à mémoriser vos mots de passe liés à vos identifiants afin de vous connecter sans avoir à retenir le mot de passe vous même. Comme il est important d’éviter d’utiliser le même mot de passe à répétition sur différents sites, ces gestionnaires sont très pratiques, et même devenus indispensables pour certains, lorsqu’il s’agit de mettre de l’ordre dans sa vie numérique. Ils peuvent même vous proposer des mots de passe aléatoires très complexes qu’il sera difficile de pirater.