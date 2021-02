Infomaniak propose des service de messagerie et de cloud respectueux de la vie privée dans une démarche plus locale, plus écologique et totalement gratuite pour les européens.

Infomaniak leader du cloud en Europe, lance ik.me, un service de messagerie électronique sécurisée et un cloud collaboratif. Ce sont des services à la fois respectueux de la vie privée et gratuits pour tous les citoyens européens, c’est à dire sans publicité, ni revente de données, ni même d’abonnement. La messagerie est très complète car elle propose la synchronisation des contacts, des agendas, et des tâches sur tous vos appareils. Toutes les données sont automatiquement chiffrées et stockées en Suisse dans des serveurs locaux.

Le kDrive peut contenir jusqu’à 3Go d’espace de stockage et sert à stocker des fichiers ou encore à collaborer sur des fichiers Word, Excel ou Powerpoint. Infomaniak précise aussi que l’on peut y enregistrer des visioconférences réalisées avec son service gratuit kMeet. Une application est disponible pour le drive, afin de pouvoir accéder aux données stockées n’importe où et n’importe quand. Infomaniak prévoit de faire évoluer ces services notamment à l’aide d’une application mobile et desktop dédiée à la messagerie ik.me et d’y intégrer aussi une intelligence artificielle.

Infomaniak est une entreprise qui se démarque des autres par rapport à son engagement écologique. En effet, l’entreprise n’utilise que de l’électricité issues d’énergies renouvelables et compense à 200% ses émissions de CO2. Elle incarne une alternative plus locale et indépendante des géants du Web. Cette offre est disponible dès aujourd’hui pour les citoyens francophones résidant en Europe.