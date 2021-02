Nothing, la société de Carl Pei lancera des écouteurs sans fil cet été

Officiellement présentée il y a quelques semaines à peine, la société Nothing, créée par le fondateur de OnePlus, devrait annoncer son tout premier produit un peu plus tard cette année.

Alors que Nothing, la société de Carl Pei nous avait quelque peu laissés sur notre faim il y a quelques semaines, en officialisant une marque sans aucun produit à proposer, le suspens devrait bientôt prendre fin. Selon le site de Bloomberg, l’entreprise spécialisée dans les nouvelles technologies devrait en effet annoncer son premier produit d’ici l’été 2021. Il s’agirait selon Carl Pei d’une paire d’écouteurs sans fil, qui pourrait directement concurrencer OnePlus, l’ancienne entreprise de l’homme d’affaires qui a sorti un produit similaire l’année dernière avec ses Buds. Ces écouteurs seraient ensuite intégrés à un écosystème plus vaste, capables de fournir à l’utilisateur une expérience complète.

De gros investissements pour Nothing

Si la marque Nothing fait office de petite nouvelle sur le marché de la tech, elle bénéficie déjà du soutien des plus grands. En plus d’avoir été fondée par Carl Pei, l’ancien patron de OnePlus, Nothing a confirmé avoir levé il y a quelques jours, un nouveau fonds d’investissement de 15 millions de dollars de la par de GV (anciennement Google Ventures), un important fonds de placement du groupe Alphabet destiné à parier sur les jeunes entreprises. Un peu plus tôt cette année, Nothing avait déjà récolté 7 millions de dollars. L’entreprise bénéficie aussi du soutien de plusieurs noms prestigieux, allant de Tony Fadell (ancien d’Apple et inventeur de l’iPod) au cofondateur de Twitch Kevin Lin, en passant par le PDG de Reddit Steve Huffman et le YouTubeur Casey Neistat. Pourtant, la firme met un point d’honneur à cultiver le mystère autour de ses ambitions. On rappelle que pour le moment, aucun produit n’a encore été officialisé.