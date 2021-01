Nothing : Le fondateur de OnePlus présente sa nouvelle entreprise

Après avoir quitté le navire OnePlus, Carl Pei a présenté aujourd’hui Nothing, sa nouvelle entreprise high-tech.

En octobre 2020, Carl Pei créait la surprise en annonçant son départ de OnePlus, entreprise qu’il avait lui-même fondée en 2013. Bien décidé à se lancer de nouveaux challenges, l’homme d’affaires a aujourd’hui officialisé Nothing, une nouvelle et énigmatique marque de high-tech. Dans un premier communiqué envoyé à la presse, l’ancien patron de OnePlus explique : “Cela fait plusieurs années que nous n’avons pas vu quelque chose de palpitant dans le domaine de la technologie. Il est temps d’insuffler un air de nouveauté”. Un changement qui aura visiblement réussi à engranger des soutiens de taille sur un marché déjà existant. L’entreprise peut en effet se targuer d’avoir levé 7 millions de dollars de fonds en décembre dernier, et de compter parmi ses bienfaiteurs Steve Huffman (le CEO de Reddit), Kevin Lin (un des cofondateurs de Twitch), ou encore Casey Neistat (vidéaste et YouTubeur).

Rien à vendre, rien à montrer

Convaincue que “lorsque la technologie est suffisamment avancée, elle doit s’effacer pour ne plus rien laisser paraître”, la nouvelle marque de Carl Pei n’aura jamais aussi bien porté son nom. Avec l’objectif de “minimaliser” la technologie pour lui permettre de se faire oublier, Nothing n’a pour le moment aucun produit à présenter. D’ici quelques mois, elle devrait cependant officialiser un premier produit audio. L’entreprise fraîchement créée espère à terme réussir à imposer son propre écosystème, bien loin des flagships killers de OnePlus. Rien n’exclut en revanche que la marque ne se retourne vers le marché du smartphone, une fois qu’elle aura fait ses preuves. De son côté, Carl Pei semble confiant quant au potentiel de son nouveau projet : “Le secteur de la technologie a un potentiel illimité. Nothing sera une marque de premier plan et j’ai hâte que le monde puisse découvrir ses produits”.