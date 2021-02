Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red victime d’une cyberattaque

Victime d’un hack, CD Projekt Red s’est fait voler les codes sources des jeux Cyberpunk 2077, The Witcher 3 ainsi que des documents confidentiels concernant l’entreprise.

CD Projekt Red a partagé la nouvelle dans un communiqué publié sur Twitter. Des personnes ont réussi à s’introduire dans le réseau interne de CD Projekt Red, volant ainsi des documents privés et des données confidentielles tout en laissant une note de rançon au studio. Dans la note, les hackers ont avoué détenir les codes sources des jeux Cyberpunk 2077, The Witcher 3 et Gwent. Mais ce n’est pas tout puisqu’ils semblent également détenir des documents administratifs concernant la tenue des comptes de l’entreprise, les ressources humaines ou encore les relations investisseurs. Les hackers menacent de vendre les codes source et les documents en leur possession, ou même de les faire parvenir à leurs contacts dans le journalisme vidéoludique, s’ils n’arrivent pas à un quelconque arrangement.

CD Projekt Red dispose de 48 heures pour négocier avec les hackers, ce que ne compte absolument pas faire le studio. En effet, CD Projekt Red a expliqué ne pas vouloir négocier ni céder à leurs demandes mais a plutôt contacté les autorités compétentes pour l’aider à se sortir de cette situation. Actuellement, la police, le président du bureau de la protection des données personnelles polonais (UODO) et des experts en analyse informatique travaillent ensemble afin de démasquer au plus vite les personnes responsables de ce piratage.

CD Projekt Red a aussi affirmé que les sauvegardes n’ont pas été compromises et que le studio travaille actuellement à restaurer les données. Il se veut rassurant aussi lorsqu’il dit que, à leur connaissance, aucune donnée personnelle des joueurs n’a été collectée par les hackers. C’est encore un coup dur pour le studio polonais, qui semble enchaîner les mésaventures depuis la sortie de son titre Cyberpunk 2077 en décembre dernier. La semaine dernière on vous parlait d’une faille qui laissait les moddeurs pirater les PC des joueurs. C’est une nouvelle mauvaise publicité pour le jeu, qui a néanmoins conquis le public sur PC et consoles next-gen.