Cet ordinateur portable dispose de 7 écrans

L’Aurora 7 entend révolutionner l’industrie des ordinateurs portables. Ce prototype, développé par la firme Expanscape, dispose d’un châssis classique avec six écrans supplémentaires qui s’étendent dans toutes les directions.

Avec ses allures de gadget d’espionnage, l’Aurore 7 a été conçu pour le multitâche. Ce prototype, développé par Expanscape, reprend le principe des ordinateurs à double écran mais pousse la chose encore plus loin. L’imposant ordinateur dispose de 7 écrans, dont un principal de 17,3 pouces et 4k. Ensuite, se déplient trois écrans additionnels, en haut et sur les côtés, chacun d’entre eux bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 60hz. Enfin, trois autres moniteurs, cette fois-ci plus petits viennent s’ajouter à l’impressionnant dispositif. On retrouvera d’ailleurs l’un d’entre eux directement en bas du clavier, en lieu et place des reposes poignets. L’ensemble des écrans est rabattable pour permettre à l’ordinateur d’être rangé et transporté assez facilement, même s’il faudra sans doute s’armer d’un sac robuste.

Une heure d’autonomie

Sous le capot de ce monstre, on retrouve deux batteries. La première de 82Wh permet d’alimenter l’écran principal, alors que la seconde de 148Wh aura pour mission de faire fonctionner le reste du dispositif. Dans les caractéristiques du PC, la marque promet une durée de vie d’une heure en utilisant les deux batteries. On est loin de l’autonomie proposée par les ordinateurs portables du marché, mais c’est tout de même assez impressionnant. Côté GPU, il faudra compter sur la Nvidia GTX 1060 de milieu de gamme. L’ordinateur dispose également d’un processeur Intel Core i9-9900k et de 64 Go de RAM. Dans le futur, la marque entend améliorer sa copie en utilisant les cartes Nvidia RTX 2070 et proposer des options avec le processeur AMD Ryzen 9 3950x ou le processeur Intel i9-10900K. Enfin, l’ordinateur promet aussi de vous faire économiser votre abonnement à la salle de sport, et ce, grâce à ses 12 kg sur la balance. C’est plus de 4 fois le poids d’un ordinateur portable classique. L’Aurore 7 devrait aussi peser lourd sur le portefeuille, selon The Verge. Le média américain explique qu’il sera possible de réserver un prototype de sa prochaine révision mais qu’il faudra signer un accord de non-divulgation avant. Cela permet à la firme de s’assurer que personne ne dévoile publiquement le prix du dispositif. Il faudra donc s’attendre à ce que la note soit salée. Reste à voir désormais comment Expanscape va améliorer son prototype pour le rendre plus accessible et pratique. Le propre d’un ordinateur portable étant de pouvoir être emporté partout, on ne peut pas dire que le pari soit réussi pour le moment.