Android 12 fuite et nous laisse entrevoir ses premières nouveautés

Dans des images récupérées dans un document interne de Google, on peut avoir un premier aperçu de la prochaine version majeure d’Android.

Alors qu’Android 11 est actuellement en train d’être déployé, les yeux des utilisateurs du système d’exploitation de Google sont désormais tournés vers les nouveautés d’Android 12, la prochaine itération majeure de l’OS mobile qui devrait logiquement être officiellement présenté au printemps. Sauf que grâce à une fuite, on en apprend un peu plus sur la direction que pourrait prendre Google à l’avenir. XDA Developers a en effet mis la main sur plusieurs captures d’écrans dans lesquelles on peut voir l’interface d’une toute première version d’Android 12.

XDA Developers précise d’emblée ne pas avoir pu vérifier correctement l’authenticité de ces images, qu’il convient donc de prendre avec prudence. De plus, comme on peut le voir, un thème spécifique semble avoir été appliqué à l’interface, ce qui complique l’appréciation des changements esthétiques à venir dans Android 12. Le panneau de notification aurait néanmoins évolué pour adopter un fond opaque en lieu et place de la transparence. Les bulles de notifications semblent également plus arrondies, et de nouvelles fonctions de protection de la vie privée sont apparues pour désactiver l’appareil photo et le micro. Ces images nous donnent également à voir quelques nouveautés, dont des nouveaux widgets. On retrouve notamment un nouveau widget « Conversations » permettant d’accéder en un clin d’oeil à des contacts spécifiques, ses derniers messages ou encore ses appels manqués.

Reste à voir si ces images sont bel et bien tirés d’Android 12, dont la première version devrait être dévoilée d’ici ces prochains jours dans le cadre de la Developer Preview, si Google respecte bien son calendrier. La firme californienne devrait finalement lever le voile sur une version plus aboutie en mai ou juin.