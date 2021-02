EA rachète Glu Mobile pour 2,1 milliards de dollars

Glu Mobile est un des pionniers des jeux mobiles et EA vient de racheter l’entreprise pour quelques milliards de dollars. Cet investissement montre clairement l’intérêt d’EA pour le jeu mobile.

Si Electronic Arts (EA) a fait ses preuves dans le monde du jeu sur console, où il est l’un des éditeurs et développeurs les plus importants, le domaine du jeu mobile lui résiste encore. C’est pourquoi EA était en pleine négociation pour racheter l’éditeur et développeur de jeux mobiles Glu Mobile. La somme finale s’élève à 2,1 milliards de dollars, une somme colossale mais qui est à la hauteur de l’importance de Glu Mobile dans son domaine.

Glu Mobile est notamment à l’origine des jeux Deer Hunter, Frontline Commando ou encore Contract Killer. En 2014, Glu Mobile avait aussi sorti un jeu en collaboration avec Kim Kardashian intitulé Kim Kardashian Hollywood. Puis un jeu similaire a suivi avec Kylie et Kendall Jenner, les petites sœurs de Kim Kardashian. Il est important de noter aussi que Glu Mobile a comme actionnaire principal Tencent, le plus grand éditeur de jeux chinois, qui détient 15% du capital de l’entreprise, ce qui témoigne de la prospérité de l’entreprise.

C’est une transaction importante pour EA qui veut consolider son influence sur le marché des jeux mobiles. Comme on vous en a parlé, le jeu mobile devient une plateforme de plus en plus sérieuse et en 2020 il a continué d’exploser des records. Avec EA mobile, l’entreprise était déjà deuxième des meilleurs éditeurs sur iOS, mais il lui en faut plus. Selon EA, la transaction devrait être finalisée d’ici la fin du deuxième semestre 2021. Elle doit encore faire l’approbation des actionnaires de Glu Mobile avant que le rachat ne soit pris en compte.