Facebook va bannir les fausses informations sur les vaccins

Le réseau social avait déjà pris des mesures drastiques contre la désinformation, mais il durcit maintenant ses règles compte tenu de la propagation de posts encourageant à attraper le Covid-19 plutôt que de se faire vacciner.

La lutte anti-vaccin ne date pas d’hier, mais avec le Covid-19, les fausses informations sur la vaccination fusent et se multiplient, surtout sur les réseaux sociaux. Facebook avait déjà instauré des règle sur ce genre de contenu qui le rendait moins visible. Désormais, l’entreprise a sauté le pas et s’est engagée à bannir les fausses informations sur la vaccination, que ce soit le vaccin contre le Covid-19 ou la vaccination de manière générale. Parmi les informations qui circulent, les plus virulentes sont celles qui prétendent que le vaccin contre le Covid-19 déclencherait de l’autisme, que le Covid-19 a été créé par l’homme dans un but malveillant ou encore qu’il est préférable d’attraper le Covid-19 que de se faire vacciner contre la maladie.

L’attention est surtout portée sur les pages et les groupes propageant les fausses informations. Des modérateurs tiers pourront se joindre à la lutte contre la désinformation et signaler tous les posts qui seraient en désaccord avec les nouvelles mesures de Facebook. Ceux qui brisent les règles plusieurs fois pourraient voir leur compte suspendu. Ces mesures punitives ne sont pas les seules actions prises par Facebook concernant la situation sanitaire. En effet, la plateforme va aussi mettre des moyens en place pour propager des informations utiles sur le virus et la vaccination. L’entreprise va donner 120 millions de dollars de publicité à des agences de la santé publique, aux Nations Unies ainsi qu’à des ONG afin que les utilisateurs de Facebook puissent avoir accès à des informations correctes et officielles. L’entreprise va également mettre en place un système pour que ses utilisateurs puissent trouver des centres de vaccination près de chez eux, avec un complément d’information sur les personnes autorisées à se faire vacciner.