Epic Games annonce les dates de l’Epic Games Store Spring Showcase

L’Epic Games Store Spring Showcase dévoilera les jeux qui sortiront sur l’Epic Games Store cette année, ainsi que les soldes sur certains jeux qui arriveront le même jour.

Epic Games vient d’annoncer l’arrivée de son événement vitrine du printemps, et c’est imminent. L’Epic Games Store Spring Showcase aura lieu ce 11 février à 20 heures, heure française. La conférence sera totalement numérique et diffusée sur la chaîne Twitch d’Epic Games. Le programme est assez classique pour ce genre d’événement, les joueurs pourront découvrir les prochaines nouveautés qui intégreront l’Epic Games Store cette année, avec en bonus des gameplays et des contenus inédits diffusés par les développeurs des jeux.

Avec ceci, Epic Games a aussi annoncé les prochaines soldes de l’Epic Games Store. Elle se dérouleront du 11 février à 17 heures au 25 février à 17h. Cela laisse donc deux semaines aux joueurs pour profiter des promotions qu’il y aura sur une sélection de jeux. Notamment, il y aura jusqu’à 50% de réduction sur Star Wars : Squadrons et jusqu’à 55% de réduction sur Star Wars : Jedi Fallen Order si vous possédez déjà le titre Star Wars Battlefont II. Sinon ces réductions passent respectivement à 40% et 50%. Il y aura aussi une réduction de 10% sur Cyberpunk 2077, titre très apprécié sur PC, ainsi que 20% de réduction sur Assassin’s Creed Valhalla, le dernier chef d’œuvre d’Ubisoft. Enfin, Epic Games a annoncé une réduction de 20% sur le jeu Hades et jusqu’à 40% sur le jeu SnowRunner. Aucune autre information sur le contenu de ce showcase n’a été dévoilé, on vous conseille donc de vous abonner à la chaîne Twitch d’Epic Games si vous souhaitez en savoir davantage sur cet événement.