Samsung commercialisera sa première TV QD-OLED en 2022

Samsung Electronics et Samsung Display se sont entendus afin de produire un premier téléviseur QD-OLED, une technologie longuement laissée de côté par la firme dans ses nombreuses gammes.

Samsung a beau commercialiser de nombreux téléviseurs avec diverses technologies, dont des modèles LED, QLED, et même des Mini LED et Micro LED présenté lors de la dernière édition du CES, le constructeur s’est toujours montré frileux à intégrer de l’OLED sur ses télévisions. Pourtant, la filiale Samsung Display possède bien une dalle de ce type, baptisé QD-OLED, mais elle n’a finalement jamais vu le jour sur un téléviseur de Samsung Electronics car sa luminosité n’était pas suffisante. Néanmoins, la pandémie de Covid-19 aura redistribué les cartes : les ventes de téléviseurs LCD ont bondi en raison des différentes mesures de confinement, et Samsung Display a donc fourni en masse des dalles de ce type à Samsung Electronics.

Finalement, après un long bras de fer opposant les deux filiales du géant sud-coréen, elles se sont mises d’accord. Samsung Display accepte de continuer à produire des dalles LCD en masse pour le compte de Samsung Electronics, et, en échange, ce dernier s’engage à commercialiser un premier téléviseur QD-OLED dans sa gamme. Celui-ci pourrait débarquer en 2022, et on s’attend donc logiquement à une présentation au cours de la prochaine édition du CES, qui, espérons-le, sera de nouveau organisée physiquement à Las Vegas. À ses côtés, on pourra logiquement trouver de nouveaux modèles QLED, mais on imagine que la marque devrait plus largement miser sur le Mini LED, considérée comme la technologie d’affichage d’avenir pour nos téléviseurs, pour ceux qui cherchent le meilleur rapport qualité-prix.

