[Coup de cœur] La méthode Sherlock Holmes : un guide élémentaire

Comment soutirer de l’argent à la famille royale ? Comment simuler sa propre mort ? Dans La Méthode Sherlock Holmes, Ransom Riggs vous apprend à penser comme le célèbre détective de Baker Street.

Vous avez toujours rêvé d’ouvrir un coffre-fort, de décrypter des messages codés et de survivre à un plongeon mortel dans une cascade ? Bonne nouvelle pour les admirateurs de Sherlock Holmes, les éditions Ynnis publient aujourd’hui un guide pratique à destination des enquêteurs amateurs. Écrit par Ransom Riggs (Miss Péregrine et les enfants particuliers) et illustré par Eugene Smith, La Méthode Sherlock Holmes vous invite à découvrir les dessous des affaires menées par le maître de l’investigation londonien. L’occasion de découvrir quelques secrets de déduction utilisés par Sherlock Holmes au cours de ses différentes aventures avec le Docteur Watson. Fractionné en trois grandes thématiques (les talents de détective, les talents de survie, et les talents du quotidien), ce guide à l’humour absurde et décalé se présente comme un amoncellement de trucs et astuces, allant de la marche à suivre pour analyser des empreintes digitales, jusqu’aux conseils pour réussir une entrée dramatique digne de ce nom.

“Vous connaissez ma méthode, elle est basée sur l’observation des riens” – Sherlock Holmes dans Le Mystère du Val Boscombe, 1956

En plus d’être richement illustrée par Eugene Smith, La Méthode Sherlock Holmes est aussi un très bel OVNI éditorial. Sous ses faux airs de livre ancien à couverture épaisse, l’ouvrage est un concentré de second degré et d’humour, qu’on vous déconseille de prendre trop au sérieux. Une ironie qui colle parfaitement à la personnalité du plus célèbre détective du monde, maintes fois cité dans le texte de Ransom Riggs pour expliciter les différents conseils du livre. En postface, l’auteur nous gratifie également de quelques-unes des citations les plus mémorables du personnage, ainsi que d’un chapitre entièrement dédié à la vie de son inventeur, Arthur Conan Doyle. Un ouvrage complet, parfois instructif, mais surtout très drôle, qu’on vous conseille d’offrir à tous les passionnés du genre, ou à garder pour vous.