En confinement, les dépenses sur les applis de rencontre explosent

Les rencontres amoureuses dans la vraie vie, ce n’est pas possible pour le moment. Les célibataires du monde entier se tournent désormais vers les applications de rencontre comme Tinder ou Bumble pour espérer trouver leur Valentin ou Valentine. L’année 2020 a été particulièrement fructueuse pour le secteur qui a amassé pas moins de 3 milliards de dollars grâce aux dépenses des utilisateurs du monde entier. Ce chiffre est en hausse de 15% par rapport à l’année 2019 rapporte la plateforme d’analyse de marché App Annie. Au total, l’année dernière, ce sont 560 millions d’applications de rencontre qui ont été ainsi téléchargées. Enfin, en 2020 le temps passé sur les applications est resté assez constant, et ce, malgré les restrictions liées au coronavirus. Il faudra en effet noter que les différentes applications ont innové en la matière en proposant des initiatives pour favoriser les rencontres distanciées, notamment grâce à la vidéo. Tinder a aussi déployé pendant le confinement, une fonctionnalité permettant de matcher avec des utilisateurs du monde entier.

