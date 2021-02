BlizzConline 2021 : voici le planning de l’événement !

Le planning complet des six chaînes de la BlizzConline 2021 a été dévoilé par Blizzard. C’est donc l’occasion de planifier vos nuits du 19 au 21 février puisque le programme s’annonce chargé.

Il y a quelques jours, on vous annonçait l’arrivée prochaine de l’édition numérique de la BlizzCon 2021, rebaptisée BlizzConline pour l’occasion. L’événement va se dérouler les 19 et 20 février prochains et son planning vient d’être dévoilé. Cette année, l’événement est centré autour de la communauté et des nouveaux jeux Blizzard. Beaucoup de joueurs attendent des nouvelles de titres très attendus comme Overwatch 2 et Diablo 4, qui devraient vraisemblablement avoir une fenêtre de sortie au moins en 2022.

En tout, il y aura six chaînes différentes dédiées à des actualités de jeux différents, sauf pour la chaîne Blizzard qui retransmettra les rediffusions principales des autres chaînes. Il y aura donc la chaîne World of Warcraft, la chaîne Hearthstone, la chaîne Diablo, la chaîne Overwatch et la chaîne Strategy. Pour connaître le programme complet ou celui de la chaîne que vous préférez, on vous conseille d’aller faire un tour sur le site de la BlizzCon. Les émissions sont découpées en segment précis, comme un programme de télévision, alors vous n’aurez plus qu’à planifier ce que voulez regarder sur une chaîne ou sur une autre.

La cérémonie d’ouverture aura lieu le 19 février vers 23 heures et sera diffusée sur toutes les chaînes. À noter que le 20 février, de minuit à une heure du matin sur la chaîne Overwatch, sera diffusé un « Behind the Scenes » d’Overwatch 2 qui devrait nous en apprendre plus sur le jeu en préparation. Enfin la partie consacrée à la célébration de la communauté sera intégrée dans le segment « Community Showcase », où seront montrés les meilleurs cosplays et fan-arts des joueurs. Il se déroulera le 20 février de 22 heures à 23 heures et sera diffusé sur toutes les chaînes simultanément. Pour rappel, la BlizzConline sera diffusée sur son site officiel, sur Youtube et sur Twitch.